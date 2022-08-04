После развала СССР улицу уже хотели переименовать в честь Федора Шаляпина, но все ограничилось установкой там памятника оперному певцу. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На прошедшем VIII съезде Всемирного конгресса татар делегаты обсудили не только проблемы народа и пути их решения, но и некоторые другие моменты. Так, например, неожиданно был поднят вопрос о переименовании главной пешеходной улицы Казани, местного Арбата – улицы Баумана. Председатель шуры татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин предложил назвать ее в честь первого президента Татарстана, а ныне госсоветника республики Минтимера Шаймиева.

- Центральная улица города носит имя никому не известного Баумана. Я предлагаю переименовать улицу в честь Минтимера Шаймиева. Есть же в Грозном улица Путина, - объяснил свою позицию Гиниятуллин.

Но не все оценили это предложение. Оказалось, что многие знают, кто такой Николай Эрнестович Бауман – российский революционер и деятель большевистского крыла Российской социал-демократической рабочей партии. А те, кто не знают, не знают и того, кто такой Минтимер Шаймиев. Среди таковых, правда, большинство – туристы.

ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ

Улица Баумана – бренд Казани, который в случае переименования легко может быть потерян, считают не только местные жители, но и гости города. В этом убедился корреспондент «Комсомолки», которая провела опрос прямо на улице Баумана:

«Исторически так сложилось, что центральная улица Казани – улица Баумана. В Москве, например, есть Арбат, а у нас - улица Баумана. Любую другую улицу пусть переименовывают. Пусть поселок в честь Минтимера Шаймиева назовут»

«Мы бы не хотели вот этого преклонения, чинопочитания. Я считаю, что сам господин Шаймиев должен отказаться от этого предложения при жизни»

«Я против переименования. Знаете, сколько денег уйдет, чтобы переделать все адресные таблички на улице? А все это народные деньги, которые можно потратить на что-то более полезное»

«Мне кажется, не стоит этого делать, тем более без проведения общественных слушаний. Нужно собрать горожан и узнать, готовы вы ли они к таким кардинальным переменам. К тому же, Минтимер Шарипович еще живой»

Были среди опрошенных и те, кто принимал возможность переименования, правда, чисто теоретически:

«Бауман - революционер. А сейчас у нас время более спокойное: современное, демократичное. К тому же Шаймиев – наш первый президент, а мы молодая автономная республика. Так что теоретически можно было бы и переименовать улицу. Я бы сам согласился на такие изменения, если бы власти города пообещали вернуть на улицу Баумана старые скамейки».

«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МАСШТАБУ ЛИЧНОСТИ»

Не оценили идею и некоторые местные политики. Так, в эфире «Комсомолки» депутат Госсовета Татарстана Рузиля Тимергалеева заявила, что улица Баумана не соответствует масштабу личности Минтимера Шариповича.

- Минтимер Шарипович уникальнейший человек. Он наш вождь, лидер, вдохновитель, учитель. Когда он появляется в Госсовете, я подхожу к нему поздороваться с трепетом, как к святыне. Коротковата улица для такого мощного человека. Маловата она и по размеру, и по мощи. Лучше назовите в честь Шаймиева огромный проспект, - сказала депутат.

СПРАВКА

Улица Баумана - одна из самых старых улиц Казани. В эпоху Казанского ханства она называлась Ногайской дорогой. В 1930 году, улица была переименована в честь выходца из Казани революционера Николая Баумана. Сейчас она является исключительно пешеходной. К слову, после развала Советского союза улицу Баумана тоже хотели переименовать, но уже в честь знаменитого оперного певца из Казани Федора Шаляпина. Но в итоге от этого предложения отказались, хотя на улице и поставили памятник Шаляпину.

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