Старейшина татар Узбекистана предложил переименовать главную улицу Казани в улицу Шаймиева

В съезде принимают участие порядка 1,5 тысячи делегатов из 35 стран. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Председатель Шуры татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин выступил с предложением переименовать улицу Баумана в Казани. Неплохо было бы назвать ее в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, заметил он в ходе своего выступления на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар во вторник, 2 августа.

Гиниятуллин выразил надежду на то, что в один из своих следующих приездов в Казань он сможет прогуляться по улице Шаймиева.

Напомним, в VIII съезда Всемирного конгресса татар принимают участие порядка 1,5 тысячи делегатов из 35 стран. Это педагоги, сотрудники музеев, музыканты, писатели, режиссеры, политики, бизнесмены, представители духовенства и СМИ.

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