Конкурс для подписчиков «Комсомольской правды»: победителю садовая техника!

Приходит весна и это означает, что нужно готовится к новому садово-огородному сезону. Первое, что необходимо сейчас, - это начинать готовить рассаду. А пока зеленые ростки будут расти и подниматься, «Комсомольская правда» объявляет о запуске нового конкурса - победителю садовая техника!

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ:

- подпишись на любимую газету на 1-е или 2-е полугодие 2022 года;

- присылайте фото подписного абонемента, и фотографию процесса как вы с «Комсомольской правдой» готовитесь к дачному сезону.

При выборе победителей, жюри будет особенно учитываться чувство юмора и креативный подход. Все фотографии участников будут опубликованы на сайте kazan.kp.ru.

Фото подписного абонемента и фотографию для участия в конкурсе нужно высылать через мессенджер Whatsapp по номеру телефона: +7 917 281 87 28, указав в сообщении свой адрес, ФИО и контактный номер телефона.

Интересующие подробности и уточнения можно получить по телефону: +7 917 281 87 28.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.