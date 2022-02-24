Прячут сыновей от военкомата и молятся в церквях: что рассказывают татарстанцам жители Киева

Киевляне решили обратиться к Богу с молитвами о прекращении огня. Фото: Николай ХИЖНЯК

Жители Казани пытаются дозвониться до своих родственников в Киев, но 24 февраля это получается с трудом – единственное, что работает без перебоев в столице Украины, так это мессенджеры.

Так, Игорю (Все имена изменены – Ред.) удалось связаться со своей старшей сестрой Ниной, которая с мужем давным-давно уехала из Казани работать в Киев, а после осталась там жить навсегда.

- В этот четверг проснулись в пять часов утра от взрывов. Сейчас многие пытаются уехать, на дорогах сплошные потоки машин. Киевское метро сегодня бесплатно принимает и перевозит пассажиров, - рассказала Нина.

Несмотря на царящую в Киеве панику, люди все равно поехали на работу к положенному времени. Но как только перешагнули зону проходной, на предприятии объявили о том, чтобы все возвращались обратно домой – работы пока не будет.

- Старшего сына Александра могут призвать в армию – возраст позволяет, мы решили его «спрятать» от военкомата - увезли на дачу. Наличных нет, у банкоматов и магазинов большие очереди, - рассказывает киевлянка.

Своему брату в Казани она рассказала, что сейчас, не одна она в городе, испытывают огромный стресс и панические атаки из-за происходящей в Донбассе спецоперации. Женщина, как ее соседка и другие жители Киева, идут в церкви молиться за прекращение огня.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин сообщил, что им было принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и развиваться при постоянной угрозе, исходящей от Украины, сообщает kp.ru.

В свою очередь Минобороны России уже официально заявило:

- украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают

- средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены

- военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя

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