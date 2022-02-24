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Общество24 февраля 2022 6:27

Из-за военной операции в Донбассе в аэропорту Казани отменяются рейсы

Ранее воздушные гавани 12 южных городов России приостановили свою работу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Пассажиры вынуждены менять свои билеты на весну.

Пассажиры вынуждены менять свои билеты на весну.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром в четверг, 24 февраля, Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. В связи с этим, аэропорты 12 южных городов России приостановили свою работу. Как следствие, в воздушной гавани Казани начали отменять рейсы в Сочи, Астрахань, Минеральные Воды.

Пассажиры вынуждены менять свои билеты на весну. Работа аэропортов Краснодара, Ростова, Анапы, Геленджика, Орла, Курска, Симферополя, Ставрополя, Белгорода, Элисты, Брянска и Воронежа должна быть восстановлена 2 марта.