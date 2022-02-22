День защитника Отечества-2022 в Казани: горожанки рассказали, что подарят своим мужчинам

Среди традиционных подарков - носки, гели для душа, "что-то" для машины и инструменты. Фото: Мария АНАНОВА

Накануне 23 февраля "Комсомолка" собрала идеи подарков на День защитника Отечества от казанцев и узнала, как они собираются отмечать праздник. Как оказалось, многие не считают эту дату праздничной, поэтому устраивать застолье и большие банкеты не собираются, а на презенты потратят от 500 до 10 тысяч рублей.

ЧТО ПОДАРИТЬ?

Большинство казанцев рассказали, что готовы потратить на приятные мелочи своим отцам, братьям, сыновьям, друзьям и коллегам не больше 1 000 рублей. За такую цену в магазинах можно найти подарочные наборы, одежду, хорошие конфеты, алкоголь, кофе и чай, а также наборы из колбас, рыбы и других деликатесов. На такие подарки как акусессуары для машины и инструменты, которые также ценятся среди мужчин, уйдет около четырех тысяч рублей.

- Я традиционно дарю своему папе подарок на 23 февраля, даже если он не служил. Сам он, конечно, всегда против больших подарков, поэтому стараюсь сделать просто что-то приятное. В основном, я покупаю ему что-то из одежды. Например, дарила футболки-поло, свитшоты, кроссовки, ремни, портмоне. Вообще, я знаю, что мужчинам всегда приятно получать любые подарки, ведь это внимание, - рассказала "КП-Казань" студентка Ангелина Данилова.

В праздник казанцы не будут устраивать большие застолья или собирать дома много гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть среди женщин Казани и те, кто собирается потратиться и на более дорогостоящие подарки, стоимостью до 10 тысяч рублей. В числе таковых - одежда дорогих брендов, парфюм и туалетная вода, часы и украшения, галстуки и умные гаджеты. К слову, о последних в опросе говорили и сами мужчины. Они признавались, что помимо техники были бы рады получить подарочные сертификаты или товары для занятия спортом.

Если говорить о необычных сюрпризах, то некоторые горожанки подготовили и такие.

- В этом году на праздник я приготовила мужу особенный подарок. Он у меня военный и редко бывает дома, а сейчас так совпало, что праздник мы проведем вместе. Я забронировала небольшой дом в глэмпинге на природе, туда мы отправимся сразу после ужина в ресторане. Надеюсь, что мужу понравится, - рассказала домохозяйка Зульфия Хасаншина.

КАК БУДУТ ОТМЕЧАТЬ

По словам казанцев, на День защитника Отечества они не будут устраивать большие застолья или собирать дома много гостей. Кто-то пойдет в кафе или ресторан, большинство же просто приготовит любимые блюда дома и проведет вечер в кругу семьи.

- 23 февраля обязательно приготовлю треугольники - любимое блюдо мужа. Потом соберем дома детей и просто посидим вместе, все-таки выходной день. Мы практически никогда не празднуем День защитника Отечества в больших и шумных компаниях, этот год не станет исключением, - поделилась с "Комсомолкой" пенсионерка Фарида Хамитова.

Если же вы хотите активно провести время в день праздника, то можете присоединиться к мастер-классу по управлению кайтами или эстафете "Папа и сын".

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