В Татарстане мать в последний момент успела спасти сына от груды снега, свалившейся с крыши

Свои проверки по факту произошедшего уже начали в прокуратуре района и СУ СКР по Татарстану. Фото: скриншот

Обычная игра на улице в выходной день едва не закончилась травмами для мальчика из села Песчаные Ковали Лаишевского района. Он играл у дома №3А на улице Октябрьская, когда с крыши дома сошел снег, оставивший под собой все вокруг, включая не только детскую коляску, но и припаркованное авто.

К счастью, мать мальчика, которая в этот момент держала на руках другого ребенка, успел схватить его за руку и отбежать вместе на безопасное растояние. Никто из троих не пострадал, разве что сильно испугался.

После того, что кадры с камеры видеонаблюдения были опубликованы в сети прокуратура Лаишевского района начала проверку.

- Управление домом осуществляется УК "Экономстрой+". Ранее руководителю компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вместе с тем доследственную проверку по факту произошедшего начали и в следственном управлении СКР по Татарстану. Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне снег с крыши одного из баров Чебоксар сошел на мать с двумя детьми в возрасте четырех и шести лет. По предварительным данным, женщина получила травму шейного отдела позвоночника. Следователи Чувашии уже разбиваются в произошедшем и ищу виновных.