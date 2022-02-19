Главы регионов готовы предоставить все необходимое для беженцев. Фото: Александр КОЦ

Регионы Поволжья - Татарстан, Чувашия, Марий Эл и Ульяновская область готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщают СМИ, цитируя сотрудников пресс-служб глав каждого из регионов.

Так, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР, о чем сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Она отметила, что власти Татарстана готовы предоставить все необходимое, а именно питание и пункты временного размещения, для оказания помощи эвакуированным людям, передает "Интерфакс".

Глава Ульяновской области Александр Русских также готов обеспечить всем необходимым беженцев из ДНР и ЛНР, этот вопрос он взял лично под свой контроль. Помимо этого, Русских поручил оперативно организовать сбор гуманитарной помощи для беженцев, сообщают "РИА Новости".

Глава Чувашии Олег Николаев также заявил о готовности региона принять жителей ДНР и ЛНР, передают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Николаева. Он отметил, Чувашия готова оказать помощь "братскому народу".

Все необходимое предоставят беженцам из ДНР и ЛНР и в Марий Эл.