Коронавирус подтвердился еще у 3,6 тысячи татарстанцев, в том числе 416 детей

56 865 ранее заболевших жителей региона выздоровели, а 1 683 - скончались. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на пятницу, 18 февраля, в Татарстане выявлено 87 850 случаев COVID-19, в том числе 3,6 тысячи - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 294 человека), Набережных Челнов (523), Нижнекамского (264) и Альметьевского (252) районов. Среди инфицированных 416 детей, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что 56 865 ранее заразившихся жителей региона выздоровели, а 1 683 - скончались. Очередными жертвами вируса стали 85-летний мужчина и три женщины в возрасте 69, 78 и 80 лет.

Напомним, коллективный иммунитет к коронавирусу в республике достиг отметки в 80,31%.