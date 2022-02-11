QR-код о наличии антител к коронавирусу жители Татарстана начнут получать с 21 февраля

Принимаются результаты теста на антитела, проведенного как качественным, так и количественным методом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Принимаются результаты теста на антитела, проведенного как качественным, так и количественным методом, а потом будет выдаваться соответствующий QR-код, объяснил 11 февраля во время пресс-конференции, посвященной эпидобстановке в регионе, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

По заверениям специалиста, соответствующий сертификат жители республики начнут получать уже с 21 февраля. Действовать он будет, правда, всего полгода.

Что нужно сделать для получения этого QR-кода? Во-первых, за него, скорее всего, придется заплатить, так как для прохождения теста на антитела к коронавирусу людей отправляют в частные клиники. Результаты оттуда при этом будут поступать на портал Госуслуг в автоматическом режиме. Именно там после этого и будет сгенерирован тот самый цифровой сертификат, который можно скачать.

Интересно, что если житель Татарстана до этого уже сдавал ПЦР-тест, но не обращался в поликлинику и соответственно не попал в реестр больных коронавирусом, то результаты его теста так же поступят на портал Госуслуг автоматически и сформированный там QR-код будет действовать уже в течение года.