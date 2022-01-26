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Общество26 января 2022 10:23

Общенациональный фонд «Ярдам - Помощь»: теперь еще больше добра

Исламский благотворительный фонд «Ярдэм», известный далеко за пределами Татарстана, обновил название, чтобы его возможностями безо всякого смущения могли пользоваться благополучатели всех конфессий со всех уголков России
Источник:kp.ru
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Для благотворительных организаций каждый год - сложный. Коронавирусная инфекция, поставившая весь мир на тревожную паузу, добавила фондам проблем, но не смогла остановить их работу. Ведь своевременная благодетельная помощь большинству нуждающихся жизненно необходима.

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМ

Для фонда «Ярдэм», который теперь называется «Ярдам - Помощь», ушедший 2021 год тоже выдался непростым. Но трудности лишь подкорректировали планы Фонда и дали старт новым перспективным проектам.

- Начну с самого масштабного, самого узнаваемого и, пожалуй, самого главного среди наших направлений - социальной реабилитации людей с поражением органов зрения, - говорит директор Казанского учебно-реабилитационного центра при фонде «Ярдам - Помощь» Малика Гельмутдинова. - Многие, кто нас знает, знают именно по работе с незрячими и слабовидящими. Поэтому для нас стало большой радостью и предметом для гордости, что проект «Видеть и слышать сердцем» попал в топ-100 лучших проектов, реализуемых при поддержке фондов президентских грантов. Этот проект дважды становился победителем этого конкурса, а также неоднократно побеждал в региональных конкурсах. В этом году проект, финансируемый Фондом, завершается, мы подводим итоги, но это не значит, что он прекращается. На следующий год мы, и это уже точно, проведем два цикла реабилитации.

Зловредный коронавирус, по словам Малики Рафкатовны, внес определенные коррективы в работу проекта. И вместо шести курсов в период реализации последнего гранта провести удалось лишь пять. Таким образом, вместо 270 человек реабилитацию прошли только 206.

- Желающих приехать было очень много, - уточняет она. - Они обрывали телефоны, говорили, что устали сидеть дома, но мы не в силах были ничего сделать. Из-за введения ограничений для сдерживания распространения COVID-19 запланированные курсы неоднократно откладывались.

Отвечая новым антиковидным требованиям, в центре были максимально усилены меры предосторожности. Уже в начале года практически все сотрудники прошли вакцинацию. На входе в здание была установлена специальная рамка, орошающая входящих дезинфицирующим раствором. Во всех кабинетах установили бактерицидные рециркуляторы, сотрудников и реабилитантов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Медицинские работники проводили постоянный мониторинг здоровья.

- Мы сделали всё, чтобы наши подопечные были в безопасности, - говорит Малика Гельмутдинова. - В настоящее время мы пересматриваем количество дней пребывания в центре, чтобы уменьшить число одновременно находящихся в нем.

Параллельно с усилением профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Центре продолжали совершенствовать методику обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих людей, чтобы знания подопечных отвечали запросам настоящего времени.

- Приобрели информационную стойку, так называемый инфомат, чтобы обучить наших реабилитантов им пользоваться, - приводит пример внедренных новинок Малика Рафкатовна. - Учили их осуществлять платежи, пользоваться госуслугами, записываться к врачу, делать запросы в различные органы и многое другое. И, судя по отзывам, такие знания очень востребованы. Стараемся поддерживать обратную связь с нашими подопечными и строить свою программу под их запросы.

Цель проекта, подчеркивает она, улучшение качества жизни людей-инвалидов по зрению через реализацию комплексного подхода для их образовательной, психологической и медицинской реабилитации для социализации в обществе. Также одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к проблеме инвалидов с помощью волонтеров и появления инвалидов в общественных местах.

Чтобы реабилитанты смогли пополнить багаж своих эмоциональных впечатлений, для них организуются выездные мероприятия в парках и скверах, проводятся пикники, прогулки на теплоходе, катание на катамаранах по озеру Кабан и многое другое.

Уезжая, каждый участник курсов получает ценный подарок - комплект специальной литературы, напечатанный шрифтом Брайля. Такие же комплекты были переданы в Республиканскую библиотеку для слепых, Лаишевский интернат для незрячих и пересланы по почте обществам слепых Дагестана, Чечни и Ингушетии.

ПОДДЕРЖИМ ДРУГ ДРУГА

Кроме программы «Видеть и слышать сердцем» в «Ярдам - Помощь» уже шестой год регулярно организуются курсы физического и духовного восстановления для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, диагнозом ДЦП и колясочников. Проект «Поддержим друг друга» помогает им за время нахождения в Центре реабилитации не просто укрепить здоровье и освоить необходимые для повышения качества жизни навыки. Он буквально переводит их на ступень выше, открывая новые горизонты, заставляя не просто мечтать, а действовать!

Чтобы помочь реабилитантам раскрыть дотоле сложенные крылья, занятия с ними проводят специалисты в разных областях - юристы, психологи, богословы, спортивные тренеры, мастера народного творчества и так далее. Дополнительно организуются выездные культурные мероприятия с посещением театральных премьер, знаковых мест Казани, осмотром достопримечательностей.

МОЯ ПОМОЩЬ

Порой, чтобы помочь человеку, его надо… просто сытно накормить. Поэтому фонд «Ярдам - Помощь» в ушедшем году продолжил социальную акцию «Дорога жизни», в рамках которой семьи, нуждающиеся в социальной помощи, получали продуктовые наборы. Инвалидам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям без кормильца ежемесячно выдают продовольственный пакет стоимостью в 1 тысячу рублей. Около полутора лет 500 семей из Казани получали продуктовую поддержку. С 2022 года данная акция переформатирована. Таким образом, на сегодняшний день остается неизменным кормление нуждающихся и малоимущих горячим питанием на базе Фонда. А раздача ежемесячных продуктовых наборов осуществляется в рамках акции «Моя помощь» одиноким старикам, матерям детей-инвалидов, а также матерям-одиночкам - выпускницам детских домов.

Напомним, что изначально акция предполагала оказание помощи отдельных категориям граждан в период коронавирусной самоизоляции, но затем оказалось, что такого рода поддержка многим из них необходима на постоянной основе. Поэтому акция переросла в проект и даже расширилась: теперь получать продукты смогут те, кто нуждается в специальном питании - гипоаллергенном и диабетическом.

«ДУШОЙ ЧИТАЮ КОРАН»

Помогать незрячим согражданам постигать духовные основы ислама помогает организованный фондом «Ярдам - Помощь» новый проект «Душой читаю Коран». Суть его проста: благотворитель оплачивает печать полного текста священной книги мусульман по системе Брайля, который далее передается незрячему человеку. Комплект состоит из шести книг. Экземпляр может быть адресован как от одного человека, так и от целой семьи.

«О СПОРТ, ТЫ - МИР!»

В прошлом году Фонд начал реализацию уникального проекта: строительство на территории мечети «Ярдэм» многофункционального спортивного комплекса, полностью адаптированного под нужды людей с ОВЗ. Планы большие: организовать на базе нового спортцентра подготовку команды инвалидов по бочче, который является параолимпийским видом спорта. Открытие комплекса запланировано на первый квартал 2022 года.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, БЛИЖЕ К БОГУ

В 2021 году фонд «Ярдам - Помощь» запустил реставрацию мечети «Сулейман» в поселке Левченко, где планируется открыть школу хафизов Корана для детей. В середине января 2022 года уже завершилась кладка двух этажей и рабочие приступили к кладке молельного зала и минарета. Ожидается, что комплекс распахнет свои двери для прихожан в текущем году.

- Мы благодарны всем, кто поддерживает наши проекты - и финансово, и морально, - говорит Малика Гельмутдинова. - Немалую роль в наших успехах играют средства массовой информации, которые широко транслируют все наши начинания, рассказывая о людях, нуждающихся в помощи. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем максимально популяризировать идею благотворительности, ведь сотрудники нашего центра, нашего фонда как никто другой знают о проблемах людей с ограниченными возможностями. И могут делиться этой информацией, чтобы в корне менять сложившуюся ситуацию в части их социализации.

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