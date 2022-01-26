Общенациональный фонд «Ярдам - Помощь»: теперь еще больше добра

Для благотворительных организаций каждый год - сложный. Коронавирусная инфекция, поставившая весь мир на тревожную паузу, добавила фондам проблем, но не смогла остановить их работу. Ведь своевременная благодетельная помощь большинству нуждающихся жизненно необходима.

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМ

Для фонда «Ярдэм», который теперь называется «Ярдам - Помощь», ушедший 2021 год тоже выдался непростым. Но трудности лишь подкорректировали планы Фонда и дали старт новым перспективным проектам.

- Начну с самого масштабного, самого узнаваемого и, пожалуй, самого главного среди наших направлений - социальной реабилитации людей с поражением органов зрения, - говорит директор Казанского учебно-реабилитационного центра при фонде «Ярдам - Помощь» Малика Гельмутдинова. - Многие, кто нас знает, знают именно по работе с незрячими и слабовидящими. Поэтому для нас стало большой радостью и предметом для гордости, что проект «Видеть и слышать сердцем» попал в топ-100 лучших проектов, реализуемых при поддержке фондов президентских грантов. Этот проект дважды становился победителем этого конкурса, а также неоднократно побеждал в региональных конкурсах. В этом году проект, финансируемый Фондом, завершается, мы подводим итоги, но это не значит, что он прекращается. На следующий год мы, и это уже точно, проведем два цикла реабилитации.

Зловредный коронавирус, по словам Малики Рафкатовны, внес определенные коррективы в работу проекта. И вместо шести курсов в период реализации последнего гранта провести удалось лишь пять. Таким образом, вместо 270 человек реабилитацию прошли только 206.

- Желающих приехать было очень много, - уточняет она. - Они обрывали телефоны, говорили, что устали сидеть дома, но мы не в силах были ничего сделать. Из-за введения ограничений для сдерживания распространения COVID-19 запланированные курсы неоднократно откладывались.

Отвечая новым антиковидным требованиям, в центре были максимально усилены меры предосторожности. Уже в начале года практически все сотрудники прошли вакцинацию. На входе в здание была установлена специальная рамка, орошающая входящих дезинфицирующим раствором. Во всех кабинетах установили бактерицидные рециркуляторы, сотрудников и реабилитантов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Медицинские работники проводили постоянный мониторинг здоровья.

- Мы сделали всё, чтобы наши подопечные были в безопасности, - говорит Малика Гельмутдинова. - В настоящее время мы пересматриваем количество дней пребывания в центре, чтобы уменьшить число одновременно находящихся в нем.

Параллельно с усилением профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Центре продолжали совершенствовать методику обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих людей, чтобы знания подопечных отвечали запросам настоящего времени.

- Приобрели информационную стойку, так называемый инфомат, чтобы обучить наших реабилитантов им пользоваться, - приводит пример внедренных новинок Малика Рафкатовна. - Учили их осуществлять платежи, пользоваться госуслугами, записываться к врачу, делать запросы в различные органы и многое другое. И, судя по отзывам, такие знания очень востребованы. Стараемся поддерживать обратную связь с нашими подопечными и строить свою программу под их запросы.

Цель проекта, подчеркивает она, улучшение качества жизни людей-инвалидов по зрению через реализацию комплексного подхода для их образовательной, психологической и медицинской реабилитации для социализации в обществе. Также одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к проблеме инвалидов с помощью волонтеров и появления инвалидов в общественных местах.

Чтобы реабилитанты смогли пополнить багаж своих эмоциональных впечатлений, для них организуются выездные мероприятия в парках и скверах, проводятся пикники, прогулки на теплоходе, катание на катамаранах по озеру Кабан и многое другое.

Уезжая, каждый участник курсов получает ценный подарок - комплект специальной литературы, напечатанный шрифтом Брайля. Такие же комплекты были переданы в Республиканскую библиотеку для слепых, Лаишевский интернат для незрячих и пересланы по почте обществам слепых Дагестана, Чечни и Ингушетии.

ПОДДЕРЖИМ ДРУГ ДРУГА

Кроме программы «Видеть и слышать сердцем» в «Ярдам - Помощь» уже шестой год регулярно организуются курсы физического и духовного восстановления для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, диагнозом ДЦП и колясочников. Проект «Поддержим друг друга» помогает им за время нахождения в Центре реабилитации не просто укрепить здоровье и освоить необходимые для повышения качества жизни навыки. Он буквально переводит их на ступень выше, открывая новые горизонты, заставляя не просто мечтать, а действовать!

Чтобы помочь реабилитантам раскрыть дотоле сложенные крылья, занятия с ними проводят специалисты в разных областях - юристы, психологи, богословы, спортивные тренеры, мастера народного творчества и так далее. Дополнительно организуются выездные культурные мероприятия с посещением театральных премьер, знаковых мест Казани, осмотром достопримечательностей.

МОЯ ПОМОЩЬ

Порой, чтобы помочь человеку, его надо… просто сытно накормить. Поэтому фонд «Ярдам - Помощь» в ушедшем году продолжил социальную акцию «Дорога жизни», в рамках которой семьи, нуждающиеся в социальной помощи, получали продуктовые наборы. Инвалидам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям без кормильца ежемесячно выдают продовольственный пакет стоимостью в 1 тысячу рублей. Около полутора лет 500 семей из Казани получали продуктовую поддержку. С 2022 года данная акция переформатирована. Таким образом, на сегодняшний день остается неизменным кормление нуждающихся и малоимущих горячим питанием на базе Фонда. А раздача ежемесячных продуктовых наборов осуществляется в рамках акции «Моя помощь» одиноким старикам, матерям детей-инвалидов, а также матерям-одиночкам - выпускницам детских домов.

Напомним, что изначально акция предполагала оказание помощи отдельных категориям граждан в период коронавирусной самоизоляции, но затем оказалось, что такого рода поддержка многим из них необходима на постоянной основе. Поэтому акция переросла в проект и даже расширилась: теперь получать продукты смогут те, кто нуждается в специальном питании - гипоаллергенном и диабетическом.

«ДУШОЙ ЧИТАЮ КОРАН»

Помогать незрячим согражданам постигать духовные основы ислама помогает организованный фондом «Ярдам - Помощь» новый проект «Душой читаю Коран». Суть его проста: благотворитель оплачивает печать полного текста священной книги мусульман по системе Брайля, который далее передается незрячему человеку. Комплект состоит из шести книг. Экземпляр может быть адресован как от одного человека, так и от целой семьи.

«О СПОРТ, ТЫ - МИР!»

В прошлом году Фонд начал реализацию уникального проекта: строительство на территории мечети «Ярдэм» многофункционального спортивного комплекса, полностью адаптированного под нужды людей с ОВЗ. Планы большие: организовать на базе нового спортцентра подготовку команды инвалидов по бочче, который является параолимпийским видом спорта. Открытие комплекса запланировано на первый квартал 2022 года.

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, БЛИЖЕ К БОГУ

В 2021 году фонд «Ярдам - Помощь» запустил реставрацию мечети «Сулейман» в поселке Левченко, где планируется открыть школу хафизов Корана для детей. В середине января 2022 года уже завершилась кладка двух этажей и рабочие приступили к кладке молельного зала и минарета. Ожидается, что комплекс распахнет свои двери для прихожан в текущем году.

- Мы благодарны всем, кто поддерживает наши проекты - и финансово, и морально, - говорит Малика Гельмутдинова. - Немалую роль в наших успехах играют средства массовой информации, которые широко транслируют все наши начинания, рассказывая о людях, нуждающихся в помощи. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем максимально популяризировать идею благотворительности, ведь сотрудники нашего центра, нашего фонда как никто другой знают о проблемах людей с ограниченными возможностями. И могут делиться этой информацией, чтобы в корне менять сложившуюся ситуацию в части их социализации.