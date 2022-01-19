На уборку снега в Казани выйдут 418 единиц техники и 54 дорожных рабочих

На ряде улиц будет проведена посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 19 на 20 января на уборку улиц Казани от снега выйдут 54 дорожных рабочих и 418 единиц специальной техники. В их числе: 77 комбинированных дорожных машин, 72 тракторные щетки, 151 самосвала, 64 фронтальных погрузчика и другая техника, сообщает пресс-служба мэрии города.

На ряде улиц будет проведена посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.