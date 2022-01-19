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Общество19 января 2022 11:43

Минтимер Шаймиев ежедневно проходит по семь километров

20 января Госсоветнику Татарстана исполнится 85 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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С 19 января в казанской галерее «Хазинэ» начала работать фотовыставка в честь юбиляра с уникальными, ранее не публиковавшимися кадрами. Фото: tatarstan.ru

С 19 января в казанской галерее «Хазинэ» начала работать фотовыставка в честь юбиляра с уникальными, ранее не публиковавшимися кадрами. Фото: tatarstan.ru

В четверг, 20 января, Госсоветнику Татарстана, первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву исполнится 85 лет. Несмотря на возраст, он продолжает трудится в рамках фонда «Возрождение», ведет проект полилингвальных центров «Адымнар» и принимает участие в совещаниях. Все это политик совмещает со спортом, ежедневно проходя по семь километров, сообщила журналистам руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Она также рассказала, что перед юбилеем у Шаймиева была фотосессия. А 19 января в казанской галерее «Хазинэ» начала работать выставка с уникальными, ранее не публиковавшимися фотографиями Минтимера Шариповича.