Минтимер Шаймиев ежедневно проходит по семь километров

С 19 января в казанской галерее «Хазинэ» начала работать фотовыставка в честь юбиляра с уникальными, ранее не публиковавшимися кадрами. Фото: tatarstan.ru

В четверг, 20 января, Госсоветнику Татарстана, первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву исполнится 85 лет. Несмотря на возраст, он продолжает трудится в рамках фонда «Возрождение», ведет проект полилингвальных центров «Адымнар» и принимает участие в совещаниях. Все это политик совмещает со спортом, ежедневно проходя по семь километров, сообщила журналистам руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Она также рассказала, что перед юбилеем у Шаймиева была фотосессия. А 19 января в казанской галерее «Хазинэ» начала работать выставка с уникальными, ранее не публиковавшимися фотографиями Минтимера Шариповича.