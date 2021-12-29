Замглавы Актанышского района Татарстана, где неизвестные спилили с могилы православный крест, уволена

За досрочное прекращение полномочий Райхан Галимяновой проголосовали местные депутаты. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В среду, 29 декабря, в Актанышском районе прошло внеочередное заседании местного совета, в ходе которого депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий замглавы Райхан Галимяновой. Причиной этого стал инцидент со спилом неизвестными православного креста на кладбище.

Напомним, родственники покойного, с чьего захоронения и был спилен крест, обратились в полицию и районную администрацию. Чиновники попросили их не создавать вокруг произошедшего общественного резонанса, пообещав урегулировать вопрос, но этого, по словам местных жителей, не случилось.

Придя на могилу родственники усопшего обнаружили, что она была осквернена. Фото: Ирина Грегоржевская

Когда произошедшее было предано огласке, власти района стали уверять, что родные покойного не предупредили смотрителя кладбища о том, что будут хоронить православного.

- Для православных в общественном кладбище отведено свое место. Могила была уже подготовлена, и конфессиональная принадлежность покойного выяснилась только после их приезда. Могила Смирнова находится среди мусульманских захоронений, возле ограждения кладбища, которая выходит на оживленную артерию села. Это вызвало небольшой резонанс среди населения, чем и воспользовались неизвестные люди, которые ночью спилили крест, - объясняли журналистам в администрации.

Несмотря на произошедший акт вандализма, родные умершего снова поставили на его могиле православный крест. Фото: Ирина Грегоржевская

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, обвинил чиновников в халатности.

- Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона, - заявил тогда Минниханов.- Татарстан всегда был и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней в своей работе строго следовать этому принципу.