Глава Татарстана в жесткой форме потребовал разобраться в том, кто спилил православный крест на сельском кладбище

Придя на могилу родственники усопшего обнаружили, что она была осквернена. Фото: Ирина Грегоржевская

В селе Актаныш - центр одноименного района Татарстана, правоохранители и чиновники разбираются в совершенном вандализме на местном кладбище. На нем не так давно похоронили Виктора Смирнова из Набережных Челнов. Сделали это не в городе, а в селе, где мужчина был официально прописан. Да и сам усопший, по словам родных, наказал похоронить именно там.

- Мы хотели похоронить Витю там же, где хоронили нашего отца. Но смотритель сообщил, что здесь хоронят только мусульман. Мы учли этот момент и выбрали место на другом кладбище, где до этого уже хоронили православных. Виктор был казаком по происхождению, религиозным человеком, при этом толерантным. Мы не могли не поставить крест на его могиле. Планировали в мае-июне следующего 2022 года, когда осядет грунт, заменить его на надгробие, - рассказала «Комсомолке» сестра жены умершего Ирина Грегоржевская.

В итоге похороны состоялись 27 сентября, и родственники покойного все же поставили на могиле деревянный крест – это не нарушает законов.

ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

Когда они навестили могилу 9 октября, то увидели, что кто-то спилил крест. Жена покойного – Римма, написала заявление в полицию о совершенном вандализме. Там по данному факту возбудили уголовное дело.

Одновременно с этим ее сестра – Ирина, написала в местном паблике в соцсети обращение с просьбой помочь найти вандалов и предложила за это вознаграждение. То, что произошло дальше, по словам женщины, выходит за рамки нормального современного общества. Под ее постом начали появляться многочисленные комментарии оскорбительного характера. А некоторые из них, как рассказывает Ирина, даже свидетельствовали о разжигании межнациональной розни. Она не стала этого терпеть. Сделала скриншоты данных комментариев и обратилась с ними в полицию. Там возбудили еще одно уголовное дело.

Крест даже не выломали, а спилили специально принесенным для этого инструментом. Фото: Ирина Грегоржевская

- Мы также обратились в администрацию Актанышского района. 16 октября с нами встретились замглавы Райхан Галимянова, руководитель исполкома Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Руслан-хазрат Муртазин. О том, что кладбища в Актаныше – общественные, а не конфессиональные, похоже, выяснилось только тогда, - отметила Ирина в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

При этом родственники Виктора Смирнова подготовили ряд инициатив для решения ситуации. В частности, было предложено официально проинформировать местных жителей о том, кладбища являются общественными, а не конфессиональными, а также во избежание инцидентов зонировать захоронения – отдельные места для мусульман и отдельные места для православных.

Как утверждают Ирина и Римма, при этом их попросили в тот момент не создавать вокруг произошедшего общественного резонанса, пообещав урегулировать вопрос. В итоге, устав ждать этого самого урегулирования, женщины поставили на могиле Виктора новый крест, в этот раз чуть поменьше.

- Уголовное дело по факту произошедшего с места не сдвинулось. Позже выяснилось, что его и вовсе приостановили, а мы об этом не знали. Авторов негативных комментариев тоже пока не привлекли к ответственности, - сообщила Ирина «Комсомолке».

Несмотря на произошедший акт вандализма, родные умершего снова поставили на его могиле православный крест. Фото: Ирина Грегоржевская

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА

- Родные Смирнова не поставили в известность смотрителя кладбища, что везут хоронить православного. Для православных в общественном кладбище отведено свое место. Могила была уже подготовлена, и конфессиональная принадлежность покойного выяснилась только после их приезда. Могила Смирнова находится среди мусульманских захоронений, возле ограждения кладбища, которая выходит на оживленную артерию села. Это вызвало небольшой резонанс среди населения, чем и воспользовались неизвестные люди, которые ночью спилили крест, - официально прокомментировала произошедший инцидент администрация Актанышского района.

Отметим, что глава района Энгель Фаттахов уже заверил, что виновные в произошедшем понесут наказание, он взял ситуацию под личный контроль. Так, среди местных жителей уже собрались провести разъяснительную работу. Это будет сделано во время сходов граждан и через СМИ. Также администрация Актанышского района взяла на себя ответственность за сохранность могилы, где спилили крест.

Тем временем Ирина Грегоржевская в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщила, что Энгель Фаттахов назначил им с сестрой встречу. Она состоится 19 декабря в Актаныше.

- Данная ситуация не отражает политики властей Татарстана, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. В то же время считаем, что этот опасный частный прецедент может навредить дальнейшему развитию добрососедства, - отреагировали на инцидент в Татарстанской митрополии.

Там уже выразили готовность помочь родственникам Виктора Смирнова в установке нового надгробия на его могиле.

«НАКАЗАТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА»

К разбору ситуации с вандализмом на актанышском кладбище уже подключился и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он остался недоволен разъяснениями, которые ему были предоставлены местной администрацией. Руководитель региона обвинил в халатности чиновников и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее.

- Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона, - сказал Рустам Минниханов. - Татарстан всегда был и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней в своей работе строго следовать этому принципу.

Глава Татарстана поручил главе районе обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи умершего.