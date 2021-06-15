В Казани около детсада таксист из пистолета выстрелил в клиентов

Таксиста сейчас ищет полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 15 июня, очевидец услышал стрельбу возле детсада на улице Сахарова. Он сразу вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, они по предоставленным очевидцем приметам задержали участников стрельбы - двух мужчин.

Выяснилось, что они повздорили с таксистом, который должен был их везти. В ходе конфликта водитель достал пистолет, предположительно травматический, и выстрелил из него несколько раз, чтобы угомонить пассажиров. Сразу после этого мужчина скрылся.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и экипажи наружных служб полиции, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас оба пассажира задержаны для установления всех подробностей случившегося, также принимаются меры по задержанию самого таксиста.