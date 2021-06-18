Жителя Татарстана будут судить за изнасилование падчериц-подростков

Утверждается, что мужчина не жалел и своих родных детей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С начала следствия прошло более года. Напомним, тогда в эфире одного из федеральных телеканалов уже взрослые сестры рассказали о том ужасе, который им пришлось перенести по вине их отчима. Тогда после прокурорской проверки и было возбуждено уголовное дело, а самого мужчину заключили под стражу.

- 43-летний житель поселка Осиново Зеленодольского района в скором времени предстанет перед судом по обвинению в совершении серии преступлений, предусмотренных статьям: «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «истязание», «уничтожение официальных документов» и «умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2012 по 2020 года обвиняемый систематически наносил побои и совершал изнасилование, а также секс-насилие в отношении падчериц. Утверждается, что мужчина начал это делать, когда девочки были еще подростками, не пожалел он и своей родной дочери, которой сейчас должно быть уже 17 лет. Истязаниям со стороны обвиняемого, по версии следствия, также подверглись и его уже девятилетняя дочь и 13-летний сын.

Отметим, что мужчина своей вины в перечисленном так и не признал.