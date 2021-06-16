Моргенштерн покурил «кальян» в бизнес-зале аэропорта Казани, теперь там идет проверка

Во время своего визита в город рэпер успел "наследить". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в Казань приехал рэпер Моргенштерн. Он выступил на частном мероприятии – корпоративе. После которого не стал особо надолго задерживаться и засобирался на самолет.

В аэропорту он ожидал своего рейса в бизнес-зале. Там, Моргенштерн, как он заявил в своем сторис в Инстаграме, покурил кальян, но так и не показал его полностью. Так, что, возможно, это был просто вейп.

Правда рэпер так и не показал, действительно ли это был кальян или другое приспособление. Фото: скриншот с видео

Тем не менее он также запрещен в точках общепита. Когда клубы дыма рассеялись и Моргенштерн улетел, в аэропорту Казани по этому факту начали проводить проверку.

- Указанный случай произошел в помещении, арендованном сторонней организацией, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта Казани.

Там также пояснили, что под сторонней организацией имеется в виду ресторан.

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