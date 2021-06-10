Санаторий «Кичиер» приглашает на оздоровительный отдых

Здесь проходят лечение люди, страдающие заболеваниями костно-мышечной системы, а также нервной, сердечно-сосудистой систем и органов дыхания.

Медицинская помощь в санатории держится на трех китах - это грязелечение, водолечение и электросветолечение.

Ил пресноводных озер, включающий в себя до 120 различных растений и минералов, образует своеобразный букет: биостимуляторы, антимикробные, гормоноподобные вещества, фитонциды - все это содержится в грязях и благотворно влияет на многие функции организма.

В «Кичиере» большой арсенал водных процедур, разнообразные души, ванны с добавлением различных экстрактов.

Сейчас для пациентов есть новые предложения, это озонотерапия, гирудотерпия, ВЛОК (внутривенное лазерное освечивание крови), программа АntiAge*-терапии, иглорефлексотерапия.

*Антиэйдж

Санаторий «Кичиер»

Республика Марий Эл, Волжский район, пос. Кичиер, ул. Лесная, 27

Сайт санатория «Кичиер»

Тел/факс: (83631) 6-57-22 (бухгалтерия)

Тел. (83631) 5-63-12, (843) 203-57-28, 8-902-435-63-55 (отдел бронирования)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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