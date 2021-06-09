Верховный суд Татарстана оправдал Роберта Хайруллина, приговоренного к колонии по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Страшный пожар в ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года, на нем погибли 19 человек и еще 61 пострадал. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Прошло чуть более двух лет с момента оглашения приговора по громкому уголовному делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал», как один из осужденных смог себя оправдать. Так, сегодня, 9 июня, рассматривая апелляцию гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина Верховный суд Татарстана не нашел состава преступления в его действиях и освободил от уголовного преследования. При этом за Хайруллиным, которого в 2019 году приговорили к 9,5 годам колонии общего режима, оставили право на реабилитацию.

Напомним, страшный пожар в ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года. Тогда на нем погибли 19 человек и еще 61 пострадал. Эвакуированные из здания предприниматели решили вернуться, чтобы спасти товар, и часть из них погубил огонь, а также удушливый дым.

На скамье подсудимых оказались директор ООО «Заря» - арендатор площадей «Адмирала» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, экс-начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Жанна Алпарова, экс-приставв-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Госстройнадзора Галия Исаева, а также пятеро рабочих, из-за которых и вспыхнул пожар: Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

В зависимости от роли каждого, а речь идет о таких уголовных статьях, как «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Превышение служебных полномочий», «Служебный подлог» и «Халатность», всех в общей сложности приговорили к 85,5 годам лишения свободы.