В Казани фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» приговорили к 85,5 годам лишения свободы

В Московском районном суде Казани зачитали приговор по этому резонансному делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», в ходе которого 11 марта 2015 года погибли 19 человек и 61 пострадал, также огнем было уничтожено товара на более чем один миллиард рублей.

Для того, чтобы разобраться в произошедшем только суду понадобилось более двух лет – процесс стартовал 6 февраля 2017 года.

В итоге в этот четверг виновными в пожаре признали директора ООО «Заря» - арендатора торгового комплекса «Адмирал» Гусейна Гахраманова, его заместителей Николая Каекина и Гюльгусейна Наджафова, генерального директора «Инвестиционной строительной компании» и «Управляющей компании «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина, экс-начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Жанны Алпаровой, экс-пристава-исполнителя Минзили Сафиной, специалиста региональной инспекции Государственного строительного надзора Галии Исаевой и пятерых рабочих Наиля и Нияза Габдулхаевых, Фирдината Ульданова, Альберта Халикова и Фаниса Мухаметханова.

В зависимости от роли каждого речь идет о таких уголовных статьях, как «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Превышение служебных полномочий», «Служебный подлог» и «Халатность».

Так, во время суда выяснилось, что в 2007 году коммерческие структуры, возглавляемые Хайруллиным, приобрели производственные помещения, ранее принадлежавшие заводу «Серп и Молот». Назвали эти площади торговым центром «Адмирал», но помещения не были предназначены для нахождения в нем большого количества людей: отсутствовали необходимые инженерные коммуникации, в том числе системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей. На втором этаже и вовсе устроили склад, что является грубейшим нарушением действующего законодательства.

В итоге все это было передано фирме «Заря», где знали о его непригодности для использования в качестве торгового комплекса, но никаких мер не предпринимали. Более того, арендаторы незаконно расширили площадь «Адмирала» за счет дополнительных павильонов - до 20 тысяч квадратных метров.

При этом отдельные представители органов власти, вместо того, чтобы пресечь вопиющие нарушения, своими действиями только способствовали приближению трагедии. Так, пристав Алпарова, по мнению суда, имея исполнительное производство об устранении десятков нарушений законодательства о пожарной безопасности в «Адмирале», дала незаконное указание своей подчиненной - Сафиной окончить его в связи с якобы фактическим исполнением.

В свою очередь специалист Госстройнадзора Исаева, выезжая на осмотр здания, несмотря на явные изменения площади за счет пристроек, полную загрузку залов и имевшуюся информацию о изменении функциональных особенностей здания, не нашла оснований для проведения проверки.

Вся эта цепочка и привела к трагедии. Пожар начался по вине рабочих, нарушивших правила безопасности при ведении ремонтных работ на крыше одной из незаконных пристроек. Огонь моментально перекинулся на складские помещения, а затем и на все здание. Стены деформировались и обрушились, так как отсутствовало обязательное огнезащитное покрытие на металлоконструкциях.

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В итоге суд приговорил Гахраманова к 13 годам колонии строгого режима, Наджафова - 9,5 годам, Каекина – к 7 годам, Хайруллина – к 9,5 годам, Исаеву к - 5 годам, Алпарову - к 7 годам, Сафину – к 4,5 годам, Халикова - к 4,5 годам, Ульданову – к 6,5 годам, Габдулхаева Наиля – к 6,5 годам, Габдулхаева Нияза - к 6,5 годам, Мухаметханова – к 6 годам лишения свободы.

Скорее всего фигуранты этого дела обжалуют данный приговор.