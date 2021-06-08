Фонд «Ярдэм» посетил Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» посетили Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации доктор Мохаммад Ахмад Альджабер, Первый секретарь Посольства, руководитель торгово-экономического отдела Ахмад Аль-Кетби, начальник охраны Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Л. Абде Эл Кебир, торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Дубае Хайрутдинов Тимур Иршатович, а так же Первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов и представитель департамента внутренней политики Аппарата Президента Республики Татарстан Хисматуллин Рамис Рашитович.

Гостей встретили президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, председатель совета фонда Илдар хазрат Бязитов и вице-президент фонда, директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

Илдар хазрат Баязитов провел подробную экскурсию по территории и комплексу фонда «Ярдэм», где гости смогли ознакомиться с типографией, где печатаются книги по системе Луи Брайля для незрячих, библиотекой для незрячих и слабовидящих, учебными классами для людей с ограниченными возможностями и другими проектами фонда «Ярдэм».

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Гости так же смогли познакомиться с реабилитантами, их жизнью в стенах реабилитационного центра и подопечными фонда – незрячими и слабовидящими, колясочниками и опорниками, людьми с диагнозом ДЦП, а также со слабослышащими и глухонемыми. В ходе знакомства реабилитанты подарили подарки, сделанные своими руками.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

- Я очень счастлив что посетил республику Татарстан. Вчера мы увиделись с президентом республики Рустамом Миннихановым, встреча была насыщенной, мы обсудили давнее и тесное сотрудничество между Эмиратами и Татарстаном. Сегодня я посетил НИБФ «Ярдэм», где познакомился с различными проектами фонда, и я своими глазами увидел отношение руководства фонда к своей работе. Видна их нацеленность и важность, которую придают своей работе. На самом деле, это действительно большой труд которую выполняет фонд, и в Эмиратах особое отношение к таким организациям, таким людям. Поэтому Эмираты будут всегда поддерживать подобную социальную деятельность, которую активно ведёт фонд «Ярдэм». У фонда есть различные программы, по различным категориям инвалидов. Особенно ценно, что фонд «Ярдэм» старается сделать жизнь людей с ограниченными возможностями полноценной. Я также познакомился с тем, что было сделано фондом благодаря поддержке Эмиратов. Действительно, это большое достижение. Заметно так же отношение сотрудников фонда к своей работе, руководства и так же президента Татарстана. Каждому из них не безразлична работа фонда «Ярдэм». Мы планируем продолжать наше продуктивное сотрудничество и в дальнейшем поддерживать деятельность фонда «Ярдэм». Наши руки всегда готовы для благих дел - этому учил нас основатель нашего государства Шейх Зайд ибн-Султан Аль-Нахайян. Мы следуем традициям, которые лежат в основе нашего государства. Спасибо вам за вашу работу! - поделился впечатлениями Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации доктор Мохаммад Ахмад Альджабер.