1 июня Зеленодольский молочный комбинат организовал праздник для детей

Фото: с сайта agro.tatarstan.ru

Сегодня в День защиты детей Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат организовал праздник для воспитанников Нурлатского детского дома. Для ребят провели яркую шоу-программу с аниматорами и персонажами бренда «Обнимама» – слонами Обнимамой и Обнимашкой. Дети приняли участие в игре, где нужно было построить крепость и поучаствовали в шоу мыльных пузырей.

- Спасибо вам за доброе сердце, отзывчивость, милосердие и поддержку тем, кому нужна помощь общества и взрослых. Желаем счастья, здоровья, радости и успеха, - сказал директор Нурлатского детского дома Дамир Рахматуллин.

Каждый воспитанник детского дома получил подарочный набор с продукцией комбината и фирменной раскраской.

Праздники и подарки, приуроченные ко Дню защиты детей, давно стали доброй традицией комбината. Предприятие передало подарочные наборы воспитанникам детского дома города Чистополь, социальному приюту для детей и подростков «Гнездышко» Зеленодольского района и детского сада №101 города Казани. По данным Минсельхозпрода Татарстана, комбинат передал около 500 подарочных наборов детским учреждениям республики.