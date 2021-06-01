Илдар хазрат Баязитов переизбран имам-мухтасибом Кировского и Московского районов Казани

Собрание было посвящено организационным вопросам, среди которых – предстоящий Курбан-байрам и выборы мухтасиба. На собрании приняли участие представители аппарата президента Татарстана и мэрии Казани.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов высоко оценил деятельность мухтасибата, подчеркнул активную работу мечетей Кировского и Московского районов.

Руководителем мухтасибата Кировского и Московского районов Казани единогласно выбран имам-хатыйб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов. Имам-хатыйбы мечетей отметили сплоченность, единство, активную социальную и духовно-просветительскую деятельность мухтасибата, отметив в этом роль Илдар хазрата Баязитова.

Также на собрании были избраны заместители мухтасиба. Заместителем мухтасиба по социальным вопросам был избран Радик хазрат Фазлеев (мечеть «Маулид»), по работе с молодежью Ильназ хазрат Галимов (мечеть «Бишбалта»), по дагвату (призыву) Султан хазрат Мурадимов (мечеть «Рамазан»), по науке и образованию Абдуррауф хазрат Забиров (мечеть «Миргазиян»). Также представители мечети избрали председателем Совета старейшин Миннавхат хазрата Сагирова (мечеть «Раджаб»).

На собрании мухтасибата мечети выразили благодарность в адрес фонда «Ярдэм» за помощь в проведении дистанционных ифтаров в мечетях мухтасибата. Имамы мечетей также поблагодарили фонд «Ярдэм» за возможность в реализации благотворительных проектов для малоимущих и нуждающимся.

Мухтасиб Илдар Баязитов выразил благодарность имамам за доверие, отметив, что в дальнейшем мусульманским организациям необходимо развивать социальный бизнес, так как благотворительные программы требуют больших финансовых вложений.