Поймай меня, если сможешь: в Саранске мужчина тихо сбежал из полицейской машины, когда она остановилась

Беглец приложил палец к своим губам в просьбе к очевидцам не сдавать его полицейским. Фото: скриншот с видео

Очередная история на тему "Поймай меня, если сможешь" произошла в Саранске (Мордовия). Пока одни горячо обсуждают дерзкий побег местного жителя от полицейских, последние пишут на работе объяснительные. Стражам порядка грозит служебная проверка не только со стороны их руководства, но и прокуратуры.

Все произошло на одной из улиц Саранска, когда полицейская "буханка" встала в пробке. В этот момент открылась задняя дверь автомобиля. Из отсека, где перевозят задержанных, вышел мужчина. Это был явно побег. Дело в том, что изнутри эта дверь не должна так просто открываться.

Беглец увидел, что за ним наблюдает водитель стоящего сзади автомобиля, приложил палец к своим губам, намекая на то, что не надо поднимать шума, и спокойно отправился восвояси. Пропажу задержанного полицейские заметили довольно быстро. Они бросились в погоню.

Беглеца догнали и вернули обратно. Но сажать в тот же отсек, откуда мужчина так спокойно вышел, снова сажать не стали. Решили везти рядом с собой. Сам мужчина не сопротивлялся, но и не спешил помогать полицейским. Когда задержанного уложили на сиденье, он не стал подгибать ноги. Стражам порядка пришлось заталкивать беглеца внутрь. Весь этот процесс запечатлел видеорегистратор автомобиля стоящего сзади полицейской "буханки".

Отметим, как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, мужчину изначально задержали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и, что по факту его побега уже начата служебная проверка. Последняя должна установить, взломал ли мужчина дверь полицейской машины или ее замок был неисправен.

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