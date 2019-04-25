2019-04-25T12:06:08+03:00
Происшествия

"Побег" года: в Марий Эл из полицейской машины на ходу выпал задержанный и пошел гулять

Правоохранители же не заметили пропажи и поехали дальше [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Задержанному удалось "сбежать", когда патрульная машина сбавила ход перед "зеброй".Задержанному удалось "сбежать", когда патрульная машина сбавила ход перед "зеброй".Фото: скриншот с видео
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Видеоролик о том, как полицейские "потеряли" задержанного, распространяется по соцсетям как вирус и уже набрал десятки тысяч просмотров.

Накануне в марийском городе Волжск один из автомобилистов заснял, как во время движения из полицейского УАЗа вываливается спиной на асфальт задержанный. Мужчине повезло - в этот момент патрульный автомобиль останавливался перед пешеходным переходом, так что травм удалось избежать.

В Марий Эл из полицейской машины на ходу выпал задержанный и пошел гулять.соцсети

Должен был оказаться в отделе полиции, а очутился на асфальте - задержанный встает и с недоумением смотрит на удаляющийся УАЗ. Стражи порядка, не заметив этой потери, спокойно уехали дальше. Мужчина же тоже поспешил удалиться, правда, делал это он довольно шаткой походкой.

Как потом пояснили в МВД Марий Эл, в тот день полицейские ОП "Волжский" задержали семейного дебошира. Мужчина скандалил дома. Он был настолько пьян и агрессивен, что стражи порядка решили забрать его с собой в отдел полиции.

Посадили в патрульную машины, закрыли дверцу и поехали. А по дороге произошло то, что и заснял на видео очевидец.

- Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним и доставили в отдел полиции, - сообщили в МВД Марий Эл. - В результате инцидента, по предварительным данным, мужчина не пострадал.

Виновных в такой "потере" задержанного установят и привлекут к дисциплинарной ответственности, пообещали в ведомстве. По данному факту уже начата служебная проверка, в ходе которой должно также стать понятно, как мужчине все же удалось "сбежать" из полицейской машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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