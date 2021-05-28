«Татнефть» поделилась «Энергией добра»

Победителями VI Конкурса «Энергия добра «Татнефти» стали 184 проекта из 29 районов республики и регионов России.

«ЭНЕРГИЯ ДОБРА» В ЦИФРАХ

На грантовые проекты в этом году Компания выделила более 100 млн рублей. Всего же с 2016 года «Татнефть» поддержала 585 проектов на сумму, превышающую 473 млн рублей.

Эти средства призваны поддержать инициативных людей с активной гражданской позицией, те организации, которые готовы реализовать креативные, интересные идеи, социально значимые проекты.

На конкурс было подано 1415 заявок по восьми номинациям. Идеи поступили из 43 районов Татарстана и 10 регионов России. Понятно, что 38 экспертам при оценке пришлось нелегко. В их числе были представители федеральных фондов (Русфонд, «Подари жизнь», «Новые имена» и др.), а также общественные деятели, видные представители науки, культуры и искусства, руководители госструктур, образовательных учреждений, специалисты Компании.

«МЫ ВИДИМ В ВАС ПАРТНЁРОВ»

Символично, что первым мероприятием, которое проводится в новом киноконцертном зале ОЦ «Алмет», стало именно подведение итогов конкурса грантов. Конкурс и общественный центр — это результаты масштабной социальной политики «Татнефти». Это подчеркнул заместитель генерального директора Компании «Татнефть» по социальному развитию Рустам Мухамадеев.

- В эту работу значительный вклад вносят «малые» дела, для реализации которых зачастую нужны не только деньги, а ещё и инициативные люди, живущие и «болеющие» своими идеями. Мы видим в вас партнёров в реализации нашей социальной политики, - обратился к залу Рустам Набиуллович. - Не бойтесь выходить с инициативами на благо родного края! Все ценные идеи будут воплощены в жизнь.

Вместе с ним поздравляли инициативных и идейных, вручая им дипломы в номинациях, заместитель генерального директора — директор представительства «Татнефти» в Москве, участник праймериз «Единой России» Азат Ягафаров, начальник управления по работе с персоналом Компании Андрей Глазков, председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко (в этом году один из проектов полностью профинансировал Банк ЗЕНИТ), воспитанник альметьевского хоккея, нападающий ХК «Ак Барс» Артём Лукоянов.

ПЛОЩАДКА КУЛЬТУРНОГО РОСТА

Культура и искусство — одно из приоритетных направлений социальных инвестиций Компании. Пример тому, как отметил директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин — Общественный центр «Алмет», несущий в себе как образовательную, так и культурную составляющую. Это выставка старинных музыкальных инструментов, давшая новый импульс сохранению и развитию традиций в области искусства, другие выставочные пространства, новый зал на 270 мест, где проходила церемония вручения грантов. По словам Р. Мамина, по оснащённости этот киноконцертный зал — самый современный и благоустроенный в нефтеграде.

Большая площадь сцены смогла вместить не только выступавшие хореографические коллективы, но и весь состав Казанского камерного оркестра La Primavera под руководством заслуженного деятеля искусств РФ и РТ, лауреата премии им. Г. Тукая Рустема Абязова. Оркестр подготовил один из ярких концертных номеров церемонии. И, кстати, еще и грантовый проект, одержавший победу в своей номинации.

А на прочность сцену испытал Владимир Вавилов — руководитель БФ им. Анжелы Вавиловой для детей, больных лейкемией. Он не только одержал победу в «Энергии добра» с проектом «Открытие кабинета паллиативной помощи в г. Нурлате» (это уже вторая победа — в прошлом году за счёт средств гранта такой кабинет был открыт в Чистополе), но еще и предложил А. Лукоянову прямо на сцене посостязаться в количестве отжиманий, чтобы показать, каким должен быть победитель номинации «Здоровый образ жизни».

ЦЕННОСТЬ ВНИМАНИЯ

- Впервые мы подготовили проект «Здоровый выбор», одержавший победу, в 2019 году, его продолжение удостоилось гранта сегодня, уже во второй раз, — поделился в интервью корреспонденту газеты «Нефтяные вести» Владимир Фахреев, руководитель Благотворительного реабилитационного центра им. Талгата Шайхуллина. — Для общественной организации такое внимание поистине бесценно. Компании «Татнефть» важно здоровое будущее поколений. От имени всех некоммерческих организаций огромное спасибо за помощь и возможность выводить социальную работу на высокий уровень.

- Конкурс грантов «Татнефти» — это большое подспорье для развития, — сказала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. — За 43 года моей работы в области культуры мне нередко встречались люди, которые помогали реализовывать интересные, нужные обществу проекты. И специалисты «Татнефти», неоднократно уделявшие внимание нашей теме, — как раз из их числа. Спасибо всем экспертам, организаторам чудесного мероприятия. Ваше внимание к Елабуге поможет сохранить историческое наследие, которым будет гордиться вся республика.

Наталья ХАМАТОВА

Фото Ивана Ткаченко

Нефтяные вести № 21 от 27.05.2021