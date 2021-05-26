Театр «На окраине» попал в финал международного фестиваля им. Ф.Г. Раневской

Театр представил новое видение рассказа "Палата №6".

В Москве на Международном фестивале любительских и народных театров им. Ф.Г. Раневской музыкально - драматический Театр «На окраине» попал в финал с пьесой «Молитва сумасшедшего» по рассказу А. П. Чехова «Палата №6». Главную роль в постановке исполняет Наталья Грачева. Режиссером выступил Дмитрий Савин.

В фестивале приняли участие 35 коллективов, с разных концов света. Председатель- народная

Жюри: народная артистка РСФСР Лариса Лужина (председатель), В. Гаркалин, Г. Куценко, С. Дорогов, Д. Матросов.

В итоге они присудили «На окраине» звание лауреата второй степени. А актер Рэнат Зиннатов получил диплом за лучшую мужскую роль.

- Нас отметили, нас заметили, нам аплодировали, нами восхищались! Это - незабываемо! Привет, Казань! Нас ждут новые вершины! – радостно отметили в самом театре.