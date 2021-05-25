На 2021 год в Татарстане на летний отдых более 183 000 детей выделили 1,6 миллиарда рублей

В лагерях на черноморском побережье в пяти учреждениях Анапы и Крыма отдохнут 3 220 детей из Татарстана. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 25 мая, на брифинге глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов заявил, что из бюджета республики в 2021 году на организацию летней оздоровительной кампании в лагерях выделено более 1,6 миллиарда рублей. Это почти на 49 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

- 30% от всех путевок отдыха в загородных лагерях будут оплачены из бюджета республики. На них потратят более 564 миллиона рублей. На детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут направлены еще 212,7 миллиона рублей, - отметил министр.

Всего, по данным Фаттахова, этим летом организованным отдыхом планируется охватить более 183 000 детей, около тысячи из которых с ограниченными возможностями здоровья.

В лагерях на черноморском побережье в пяти учреждениях Анапы и Крыма отдохнут 3 220 детей из Татарстана.

Стоимость путевок в этом году варьируется от 7 640 до 17 975 рублей за смену. Родительский взнос составляет от 2 300 рублей до 13 тысяч рублей.

При этом с 25 мая начнет действовать программа детского туристического кешбэка, что позволит вернуть до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысячи рублей.

Кешбэк начисляется на ту сумму, которая прошла по карте "Мир" на сайте партнера программы.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Несмотря, на некоторые коронавирусные послабления, например, увеличение заполняемости детских лагерей до 75% от существующих мест, родительские дни в них все равно запрещены.

При этом этим летом сотрудники лагерей смогут покидать их территорию. Правда, по возвращению за три дня до начала смены они обязательно должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мало того, что ни один детский лагерь в Татарстане не разрешат открыть без положительного санитарно-эпидемиологического заключения от специалистов Роспотребнадзора, так еще потребуется пройти проверку на соблюдение пожарной безопасности. Их сотрудники Госпожнадзора будут проводить перед началом каждой смены.

По словам главного государственного инспектора Татарстана по пожарному надзору Максима Трущина, с начала 2021 года сотрудники МЧС проверили 56 детских лагерей, еще обследуется 59. Нарушения выявили в 18 лагерях. Ни одному из них не разрешать принимать детей до устранения недочетов.

В свою очередь специалисты Росгвардии Татарстана до начала смены с охранниками детских лагерей проведут инструктаж. Их, а также других сотрудников, обучат, как действовать при чрезвычайных ситуациях.

- Проверим, как хорошо работники лагеря знают порядок действий при возникновении ЧП и могут ли применить их на практике, - пояснил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Татарстана Алексей Бламыков.

Изучат детские лагеря и на предмет защищенности.

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