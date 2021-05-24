Летний отдых 2021 для детей Казани: реновация лагерей, кешбэк за путевки и особые меры безопасности

В этом году в Казани будут работать 152 пришкольных лагеря на базе 117 учебных заведений. Стоимость путевки составит 569 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 24 мая, на аппаратном совещании в Исполкоме города обсудили летний отдых 2021 для детей Казани.

Так, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин дал поручение детально проработать вопрос организации детского отдыха и проследить за безопасностью в каждом лагере.

В этом году родители впервые смогут вернуть часть денег, потраченных на покупку путевок в детские загородные лагеря. Для этого карта покупателя путевки должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОСОБАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Летний отдых 2021 для детей Казани это, прежде всего, лагеря, организованные на базе школ. Их всего 152 и они будут работать в 117 учебных заведениях города и с 31 мая по 26 июня. Планируется, что в них отдохнут 14 тысяч ребят, сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он отметил, что работа пришкольных лагерей будет организована с учетом всех требований Роспотребнадзора: приготовлены запасы дезинфицирующих средств для индивидуальной защиты и для обеззараживания воздуха, персонал пройдет тестирование на коронавирус. Кроме того, каждая образовательная организация будет оснащена металлодетекторами, системами видеонаблюдения и тревожными кнопками.

В пришкольных лагерях дети будут участвовать в культурно-массовых и просветительских мероприятиях, заниматься спортом и творчеством. Также планируется организация специальных отрядов труда и отдыха.

Цена путевки такие лагеря в этом году составила 569 рублей за всю смену, которая длится 21 день. Ирек Ризванов, подчеркнул, что это один из самых популярных и доступных видов детского отдыха в Казани:

– Во-первых, пришкольные лагеря популярны из-за низкой цены. Во-вторых, это отдых в кругу своих одноклассников и под руководством своих же педагогов. В-третьих, это отдых рядом с домом, ведь не все родители готовы надолго расставаться с детьми, – объяснил чиновник.

КЕШБЭК ЗА ОТДЫХ

Летний отдых 2021 для детей Казани - это также и возврат части денег, потраченных на покупку путевок в загородные лагеря. Напомним, что в 2020 году была разработана программа туристического кешбэка за путешествия по стране, а с этого лета в нее добавлены и детские лагеря.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил детально проработать новые возможности предоставления такой субсидии.

- Важно, чтобы у родителей не было проблем, – подчеркнул он.

Планируется, что четкий порядок возврата части средств за купленные путевки в лагеря появится после 25 мая. При этом родители, уже успевшие их купить заранее, все равно смогут получить кешбэк. Для этого им нужно подать заявление в соответствующем разделе на портале Госуслуг причем после 25 июня, заявил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов.

К слову, для получения этого кешбэка банковская карта, с помощью которой оплачивается путевка, должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир».

Сейчас в учреждениях детского отдыха продолжаются работы по реновации и строительству, к началу июня все лагеря будут готовы принять детей на летние смены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Повышение качества отдыха и оздоровления детей – одна из основных публичных целей министерства по делам молодежи Татарстана на 2021 год. Для этого пару лет назад был дан старт республиканской программе капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления молодежи «Лето – детям». Объем ее финансирования на несколько лет составляет семь миллиардов рублей.

Так, например, в 2021 году планировалась реконструкция 94 объектов по всей республики: строительство или капитальный ремонт медицинских пунктов, жилых корпусов, столовой, КПП, обновление коммунальных сетей, ограждений, установка спортплощадок, а также мест для проведения мероприятий - клубы и уличные сцены.

Работы по реновации загородный лагерей в Татарстане все еще продолжаются. Принять детей они будут готовы к началу июня.

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