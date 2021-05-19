Ученик гимназии №40 в Казани пригрозил устроить взрыв из-за отобранной сигареты

В гимназию по сигналу ее руководства тут же прибыли силовики.

Сегодня, 19 мая, в Казани эвакуировали гимназию №40 на улице Братьев Касимовых. Из здания в срочном порядке вывели 300 детей и 40 сотрудников образовательного учреждения. Причина в угрозах 12-летнего ученика шестого класса, который состоит на учете в ПДН.

Мальчик пришел на урок с электронной сигаретой. По этому поводу учительница начала делать ему замечания, но все как о стенку горох – ребенок игнорировал это до последнего. В итоге педагог вынуждена была отобрать у него ту самую сигарету. И тут школьник вспылил – начал вести себя агрессивно и в итоге начал угрожать взорвать гимназию.

В связи с произошедшими 11 мая взрывом и стрельбой в школе №175 в Казани руководство гимназии №40 быстро среагировало и тут же сообщило о произошедшем в правоохранительные органы. Именно после этого и началась эвакуация.

На место прибыли силовики и кинологи со служебными собаками. Здание гимназии обследовали. К счастью, никаких взрывных устройств найдено не было.

- Учебный процесс продолжается. Сейчас со школьником работают психологи, - сообщили в мэрии Казани.

О самом мальчике, который угрожал взорвать гимназию №40, помимо того, что она находится на учете в ПДН, известно, что он и ранее приносил на уроки недетские «игрушки» - электрошокер, а также вейп.

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