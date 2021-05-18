«В машину заглянул, а там 56 градусов показывает»: в Казани мать на жаре закрыла ребенка одного в автомобиле

Машина была закрыта. Только на дверях спереди были чуть приспущены стекла. Фото: Дарья Гордеева

В Казани 21-летняя Дарья Гордеева не прошла мимо и помогла спасти жизнь маленькому ребенку. В понедельник она приехала на своей машине на оптовый рынок на улице Гвардейской в Советском районе города. Паркуясь, женщина услышала, как в соседней иномарке истошно кричит ребенок. Это был маленький мальчик. Он оказался закрыт в автомобиле один. На улице в этот момент было около +32 градусов. Стекла машине, где на заднем сиденье находился ребенок, были приоткрыты, да и то слегка, только у передних дверей.

- Мальчику на вид около двух лет, он сильно плакал и звал маму, - рассказала «Комсомолке» Дарья Гордеева.

Женщина оглянулась вокруг, но не увидела никого – ни родных мальчика, ни других прохожих. Дарья тут же поспешила в ближайший продуктовый магазин и попросила охрану объявить по громкой связи, что в салоне иномарки на парковке плачет ребенок. Когда на весь торговый павильон огласили марку и госномер автомобиля, то через мгновенье от касс на улицу выбежала молодая женщина. Ее спутница - женщина постарше, последовала за ней, невозмутимо выкатывая тележку с купленными продуктами. Успокоив мальчика, женщины заполнили багажник покупками и уехали.

Как потом стало понятно по записям с камер видеонаблюдения, маленький мальчик находился на жаре закрытым в автомобиле более 20 минут.

Этой историей уже заинтересовались сотрудники ГИБДД Казани. Они намереваются провести проверку и разыскать мать, которая оставила в опасности малолетнего ребенка. Проведение этой проверки возьмет на контроль прокуратура Татарстана.

Тем временем соцсетях казанские интернет-пользователи, узнав о произошедшем, сразу же ополчились на мать ребенка:

«Блин, мозгов нет совсем в такое пекло оставлять ребенка в машине, сама бы посидела там идиотка»

«В машину заглянул, а там 56 градусов показывает. Вот эту … в багажник, пусть думает о жизни!»

«Кузов машины черного цвета нагревается до 90 градусов, белого до 60, на солнце имеется ввиду. Последствия всякие могут быть, в том числе с психикой ребенка»

«Такая жара! Как можно оставить малыша, я собаку не оставляю в такую жаркую погоду, даже на 1 минуту в машине, а тут ребенок! Закроет пусть себя в этой душегубке хотя бы на 5 минут на солнцепеке для интереса!»

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