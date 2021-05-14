Предсмертной записки не найдено: в Казани по факту суицида прапорщика в СИЗО №2 проводится служебная проверка

Самоубийство произошло вдалеке от камер с арестованными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани правоохранители продолжают выяснять обстоятельства ЧП произошедшего СИЗО №2. На территории которого 14 мая было обнаружено тело 22-летнего прапорщика. На данный момент уже установлено, что он совершил суицид.

Сотрудник УФСИН свел счеты с жизнью, находясь на внешнем посту охраны - вне территории режимных корпусов, где в камерах содержатся арестованные. Все произошло все в 7.11 во время смены караулов.

- Руководство и личный состав УФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, - сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану.

В ведомстве по данному факту начата служебная проверка. Что могло подтолкнуть молодого прапорщика к совершению суицида пока неизвестно. Предсмертной записки в вещах погибшего или в комнате отдыха СИЗО №2 обнаружено не было.

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Выяснять причины, из-за которых погиб правоохранитель, будет следственный комитет (подробности)