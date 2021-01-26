"Прошу передать ей, что я люблю ее": Из-за суицида полицейского в Казани возбудили уголовное дело

В тот день погибший находился на службе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре 2020 года в казанском отделе полиции "Юдино" обнаружили тело 22-летнего дознавателя. По предварительной версии он совершил самоубийство, находясь на работе. Тело нашли коллеги - в тот день погибший находился на службе в составе следственно-оперативной группы. Он дождался окончания дежурства, напечатал на компьютере прощальную записку и свел счеты с жизнью.

Собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщил, что по факту обнаружения тела лейтенанта полиции в ОП "Юдино" в итоге возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Следствие успело установить, что очевидных причин для ухода из жизни у мужчины не было - жил в женой и ее мамой в трехкомнатной квартире, кредитов и долгов по ипотеке, например, у него не было. Хоть в записке и было написано, что полицейский никого и не в чем он не винит, коллектив адекватный и начальство на него не давило, но что-то же его все-таки подтолкнуло на этот роковой шаг?

В последних строках он попросил кое-что сообщить его супруге: "... прошу передать ей, что я люблю ее и надеюсь она может когда-нибудь меня простить".