В Казани фонд «Ярдэм» открыл социальный пункт кормления для бездомных и малоимущих

Фото: БФ «Ярдэм»

Благотворительный фонд «Ярдэм» за счёт гранта министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана приобрел бытовки для организации социального пункта кормления для бездомных и малоимущих людей, в рамках акции «Дорога жизни».

Социальный пункт кормления будет функционировать на территории комплекса «Ярдэм». Для этого за счет средств гранта министерства труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан приобретены и установлены две утепленные, благоустроенные бытовки, где ежедневно в будние дни раздается горячая еда.

Фото: БФ «Ярдэм»

Как заявили в фонде «Ярдэм», обеспечение малоимущих, а особенно бездомных людей горячим питанием это не просто кормление, когда тарелка горячей еды спасает от голода, а единственный контакт бездомных с внешним миром, поскольку, люди, осуществляющие кормление, единственные в ком они не видят угрозы и не бояться с ними общаться.

Напомним, ранее ежедневное кормление малоимущих и людей без определенного места жительства горячими обедами проходило в парке им. Петрова. До этого раздача еды была организована на территории Московского рынка, недалеко от жилых домов, что вызывало множество жалоб местных жителей, которых не устраивало соседство, хоть и временное с людьми без определенного места жительства. Мало у кого бездомные вызывают чувство сочувствия, но зачастую люди оказываются в затруднительной ситуации не по своей воле. Для того чтобы избежать негатива со стороны горожан, фонд «Ярдэм» открыл социальный пункт кормления бездомных и малоимущих на своей территории.

Финансирование акции «Дорога жизни» проходит за счет собственных средств, средств благотворителей, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Данный проект оказывает значительное содействие в решении социальных проблем малоимущих и бездомных.

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