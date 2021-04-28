Обыскам на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах предшествовало мошенничество на миллиард рублей

По предварительным данным, такая сумма "набежала" с начала 2014 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах силовики провели обыски, в том числе и на заводе «Ремдизель». Оказалось, что это всего лишь часть масштабной операции правоохранителей. Так, еще в четырех регионах России было проведено более 50 обысков квартир и офисов – изымались компьютеры и документация.

Дело в том, что полицейские раскрыли преступную схему по продаже «фальшивых» КАМАЗов. Масштаб мошенничества впечатляет – более одного миллиарда рублей. А суть схемы такова, злоумышленники покупали, в том числе и у завода «Ремдизель», устаревшие грузовики с классом «Евро-3» или ниже в качестве ремонтных комплектов – на запчасти. Приводили машины в товарный вид и в документах к ним писали, что это КАМАЗы с двигателями класса «Евро-4». Так грузовики злоумышленники и продавали ничего неподозревающим покупателям. На чем и «заработали» огромные барыши. По предварительным данным, занимались они этим аж с начала 2014 года.

- Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела о продаже «фальшивых» КАМАЗов все еще продолжается. Так, в настоящее время правоохранители устанавливают все возможные преступные эпизоды задержанных, а также личности их соучастников.