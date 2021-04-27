В Набережных Челнах на заводе «Ремдизель» силовики изымают документы

Это делается в рамках расследования уголовного дела о «фальшивых» КАМАЗах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот вторник в Набережных Челнах силовики пришли на завод «Ремдизель». Они начали изымать документы в рамках расследования уголовного дела о «фальшивых» КАМАЗах.

Его возбудили в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ». По версии следствия, предприятие покупали, в том числе и у «Ремдизеля», грузовики с двигателями классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3». Предназначенные для ремонта других машин эти КАМАЗы злоумышленниками переоформлялись под класс «Евро-4», а после перепродавались, сообщает со ссылкой на собственные источники «БИЗНЕС Online».