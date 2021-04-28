Хотите позитива наедине с природой и конем? Вам на конный двор «Высокая Гора»

Конный двор «Высокая Гора», расположенный в 15 - 20 минутах езды от Казани, всегда готов предоставить своим посетителям и вольные просторы, и оседланного коня, и море позитива.

Новичкам и любителям селфи для начала подойдет аренда лошади для фотосессии.

Желающим освоиться в езде на лошади или усовершенствовать уже имеющиеся навыки верховой езды предлагаются 30 - 45-минутные индивидуальные занятия под руководством специалиста.

Для тех, кто хотел бы неспешно осмотреть живописные окрестности верхом на лошади, предлагается одночасовая шаговая прогулка.

Для каждого посетителя лошадь подбирается специалистами индивидуально.

Любителей скорости и лихой езды, умеющих держаться в седле, безусловно, привлечет прогулка более быстрыми аллюрами - рысью, галопом.

Опытным всадникам, желающим испытать себя в условиях конного путешествия, предлагается двухчасовой маршрут к озеру в окрестностях Высокой Горы - экологически привлекательного пригорода Казани.

А для устремленных к горизонту бывалых наездников конный двор «Высокая Гора» динамично развивает новое направление деятельности - конные скачки и дистанционные конные пробеги протяженностью в 40, 80 и более километров.

Все, кто побывал здесь, обрели заряд положительных эмоций - и погладили лошадок, и покатались, и пообщались с ними, угостили привезенными вкусняшками, насладились природными ландшафтами. По отзывам посетителей, «все лошадки милые, дружелюбные», а практичные огородники еще и удобрение для своих дач здесь обычно прикупают.

Для любой категории посетителей на конном дворе «Высокая Гора» найдется занятие по душе. Главное - любить лошадей и быть готовыми к общению с этими прекрасными животными.

Адрес: Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. 2-я Степная, 1

Тел. 8-987-290-95-51, 8-965-598-80-44

С понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 18.00

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