«Шифалы су - Ижминводы»: На страже здоровья - силы родной природы

Он принимает в свои гостеприимные объятья всех, кто устал от каждодневных забот, затяжных недугов и внезапных хворей.

Для восстановления уставших душ и тел в «Шифалы су - Ижминводах» используют минеральную воду, лечебные грязи, длительные прогулки и весь потенциал современного высокотехнологичного оздоровительного сервиса.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ЛЮДЯМ

Лечебный профиль санатория сегодня - это заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и обмена веществ. Конечно, почти за сто лет санаторий сильно изменился. Вместо летних домиков на берегу Камы вырос красивый и удобный санаторный комплекс с жилыми и лечебными корпусами, прогулки гости курорта совершают по благоустроенной территории. Для любования красавицей Камой оборудована смотровая площадка. Есть крытый и открытый бассейны, собственный кинотеатр, библиотека, спортивный и тренажерный залы… Даже теннисный корт!

Кратно расширился и спектр услуг. Гостям теперь предлагают воспользоваться не только традиционными техниками оздоровления, такими как активные прогулки на свежем воздухе, фитотерапия, лечебные ванны, души и массажи, но и, без преувеличения, космическими их вариантами.

Например, есть в санатории «Магнитотурботрон» - особая медицинская магнитотерапевтическая установка в виде большой капсулы. Есть кислородная барокамера - высокотехнологичный оздоровительный аппарат, применяемый при широком спектре проблемных состояний организма. Есть массажная кушетка - многофункциональное устройство, сочетающее физиотерапевтическое воздействие и музыкотерапию. Физиотерапевтический аппарат «Авантрон» предназначен для проведения магнитной стимуляции мышц тазового дна и органов малого таза. И много других, не менее интересных и полезных приспособлений и конструкций, позволяющих постепенно, словно складывая сложный пазл, восстанавливать пошатнувшееся здоровье.

Кстати, уже в конце XX века в Ижевке были открыты источник йодобромных рассолов, которые используются для оздоровительных ванн, а еще залежи целебной таборлинской торфяной грязи. Так что местные недра продолжают раскрывать свои бесценные сокровища на благо людей.

ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Новое время ставит перед руководством и сотрудниками санатория новые задачи.

- С 2020 года мы работаем по программе «Свободное дыхание», - рассказывает главный врач санатория Роза Снадина. - Это программа реабилитации пациентов, перенесших пневмонию и новую коронавирусную инфекцию. К сожалению, многие пациенты, устав от болезни, не знают, как вернуться к прежнему состоянию. Мы научились помогать таким людям возвращаться к полноценной жизни.

Санаторий «Шифалы су - Ижминводы» предлагает ударить по постковидному синдрому многокомпонентным подходом. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, спелеотерапия (соляная пещера), дренирующий массаж для легочной системы, аппаратная физиотерапия, лечебное питание, и все это в сочетании с приемом минеральной воды и насыщенного фитонцидами воздуха. Кстати, в летнее время насыщенность аэроионами воздуха на территории санатория соответствует по своему количественному составу курортам черноморского побережья Краснодарского края!

Для душевной разгрузки в санатории разработана большая развлекательная программа. Причем с разным уровнем активности: тихие и сосредоточенные мастер-классы, романтичные вечера живой музыки, громкие танцевальные и певческие вечера. А можно просто пойти и покормить кроликов, ведь в санатории есть небольшая экоферма.

Сейчас в санатории «Шифалы су - Ижминводы» проходят постковидную реабилитацию татарстанские врачи.

- Очень хорошо помогает реабилитация, - констатирует врач общей практики Елабужской ЦРБ Азал Сабирзянов, переболевший коронавирусом в июне прошлого года. - Уже чувствую значительные положительные изменения. Хотя я и сам стараюсь помочь себе, ежедневно 40 минут делаю зарядку.

Получила путевку в «Ижминводы» и участковый врач-терапевт второго поликлинического отделения Казанской городской больницы № 18 Наталья Верина.

- Болела в ноябре, болела тяжело, - вспоминает она. - На больничном полтора месяца! Здесь мне всё нравится. Мне назначили массаж, карбокситерапию, ванны. Эффект прекрасный. Приятно, что позаботились о нас, медиках.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

В фойе санатория - целая галерея медалей и памятных дипломов: «Лидер отрасли», «Лучший санаторий РТ», «Лучшее предприятие России», медаль за преданность курортному делу…

- Наша команда старается создавать для своих гостей такие условия, в которых им было бы приятно и комфортно заботиться о себе, - говорит директор санатория «Шифалы су - Ижминводы» Салим Хабибуллин. - Что предлагаем мы? Шикарную лечебную базу, домашнюю атмосферу, дружелюбную ауру, команду профессионалов. Честное слово, я не понимаю, когда кто-то говорит, что за границей сервис и лечение лучше, чем в России. Наверное, они просто пока не побывали у нас и не оценили наш сервис, наших специалистов. Коронавирус внес много нового в нашу и жизнь, и наконец-то многие люди впервые, пожалуй, максимально прониклись мыслью о том, что здоровье бесценно. И что нельзя откладывать на потом заботу о нем. Но вместе с тем я также слышу, что санаторий - это дорого. И это большой государственный вопрос - как сделать санаторное лечение более доступным для широкого круга граждан.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

Надо отметить, что первый шаг государство в сторону нужд россиян уже сделало. В прошлом году была запущена программа стимулирования внутреннего туризма, так называемый туристический кешбэк, позволяющий получить при определенных условиях возврат части потраченных на отдых средств. Санаторий «Шифалы су - Ижминводы» включился в программу с первого ее дня и продолжает в ней участвовать. 18 марта 2021 года стартовал третий этап программы, для участия в которой следует забронировать проживание в санатории до 15 июня. Путевка должна завершиться 30 июня 2021 года.

Что касается ценовой политики санатория, то в «Шифалы су - Ижминводах» она весьма гибкая. Номерной фонд составляет 242 номера, и тут есть из чего выбрать с учетом собственных финансовых возможностей. Одноместные, двухместные, двухкомнатные, полулюксы, люксы. Но независимо от того, какой уровень комфортности проживания выбирает гость, ему гарантировано полноценное вкусное трехразовое питание, прием минеральной воды, климатотерапия, занятия в тренажерном зале, культурно-развлекательная программа. Также действуют пакетные предложения с лечением.

- Вы знаете, у нас есть гости, которые приезжают к нам отдыхать не просто повторно или в третий раз, а в двадцатый! Сороковой! - удивляет цифрами статистики главный врач Роза Снадина. - Да, у нас, конечно, и аппаратура, и климат. Но самое главное наше богатство - это наши сотрудники. Именно их руками, их отношением создается репутация нашего санатория.

Без сомнения, «Шифалы су - Ижминводы» сегодня санаторий с яркой позитивной историей, великолепный образец сохранения и приумножения традиций отечественной курортологии.

423647, Россия, РТ,

Менделеевский район, с. Ижевка

Тел: 8 800 500 86 92 (бесплатно по России)

e-mail: igmin2525@mail.ru

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