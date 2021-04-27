Болели шея и грудь: татарстанские врачи спасли жизнь гражданке Канады, удалив опухоль

Через 10 дней девушке снимут швы и она сможет вернуться к полноценной жизни. Фото: министерство здравоохранения РТ.

В БСМП Набережных Челнов обратилась гражданка Канады Шеннон Валенты. Она пожаловалась медикам на боли в груди и шее. В ходе обследования у девушки была обнаружена 7-сантиметровая опухоль, которая находилась в сосудисто-нервном пучке.

Сложность операции заключалась в том, чтобы крайне осторожно удалить доброкачественную опухоль – липому, не задев и не повредив нервные окончания и сосуды.

Врач-хирург Алексей Соловьев взял на себя огромную ответственность, так как любое неверное движение могло привести к печальным последствиям для пациентки. Опухоль находилась и росла в организме достаточно давно. Требовалось с ювелирной точностью отделить ее от находящихся рядом нервов.

Как отметил сам врач, операции на шее всегда сложные, даже при доброкачественном образовании. К счастью, все прошло успешно, Шеннон уже выписана из БСМП, находится в кругу своих близких и ожидает результатов гистологического исследования. Отметим, что через 10 дней после операции ей снимут швы, и она вернётся к полноценной жизни.