Сегодня исполнилось 14 лет со дня официальной регистрации фонда «Ярдэм»

Фото: пресс-служба фонда «Ярдэм»

Наиболее известна деятельность фонда в реабилитации людей с различными ограничениями по здоровью. В июле 2013-го года в Казани был открыт уникальный реабилитационный центр фонда «Ярдэм», которому нет аналогов в России и ближнем зарубежье. Незрячие и слабовидящие, люди с ДЦП, колясочники и опорники, слабослышащие и глухонемые – люди, которые нашли поддержку и заботу в фонде «Ярдэм».

Отдельный приоритет фонда - это дети. В деревне Старые Зюри Тюлячинского района приобретено два дома для приёмной семьи «Семейный очаг». Приёмной мамой для 13 детей из детских домов стала Малика ханум Гельмутдинова - директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», вице-президент Фонда, депутат Казанской городской Думы. В 2018-м году фонд «Ярдэм» открыл пансионат для мальчиков в деревне Бурбаш Балтасинского района Татарстана. Подготовка будущих исламских учёных, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - главная цель пансионата, в котором дети уже живут и обучаются.

Говоря о взаимодействии с УФСИН РФ по РТ необходимо отметить также знаковое направление деятельности Фонда – проект «Свободные сердца». Суть проекта заключается в духовном окормлении верующих мусульман в пенитенциарных учреждениях по всей территории Республики Татарстан. Организация системной работы по подбору, обучению и текущему кураторству деятельности мусульманских священнослужителей была запущена в 2016 году. На сегодня данное направление зарекомендовало себя с положительной стороны: в 2020 году состоялось подписание договора о сотрудничестве между УФСИН РФ и Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.

Вместе с тем, важно отметить такое стратегически важное направление Фонда как социальный бизнес. В цокольном этаже размещена типография, в которой печатаются книги по системе Луи Брайля и предоставляются практически все виды полиграфических услуг: от издания книг и широкоформатной печати, до изготовления баннеров и сувенирной продукции. Также на базе комплекса фонда функционирует центр «Зур никах», который специализируется на проведении татарских, мусульманских бракосочетаний. При активной поддержке попечителей на территории Фонда работает торговый ряд – магазин религиозной атрибутики, цветочный салон, а также халяль кафе. Все вырученные средства идут на поддержку социально значимых проектов фонда «Ярдэм».

Деятельность Фонда в период пандемии коронавируса была ознаменована акцией «Дорога жизни». На протяжении всего периода самоизоляции с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года накормлено – 74 412 человек, в том числе месяц Рамазан - с 24 апреля по 23 мая – 62 172 человек. Также ежедневными обедами обеспечивались бездомные люди. Продолжением акции стала ежедневная доставка ланч – боксов инвалидам 1 категории и лежачим больным, которые не в состоянии себя прокормить. Новым направлением акции «Дорога Жизни» является раздача продуктовых наборов, которые и по сей день получают более 500 нуждающихся семей по всей Казани.

В период священного месяца Рамадан 2021 году, в свете действовавших эпидимиологических предписаний, было принято решение о проведении коллективного разговения – ифтар в комбинированном, очно-дистанционном формате. В общей сложности более 1 300 ланч-боксов раздается ежедневно в течении всего месяца Рамадан.