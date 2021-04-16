Пациентка не дождалась помощи: В Марий Эл врачам "скорой" пришлось добираться к умиравшей жительнице села на лошадях

Медики смогли найти лошадь в соседней деревне, но добраться вовремя так и не смогли. Фото: Алексей ФОКИН

В республике Марий Эл назревает скандал. Родственники и пресса выясняет обстоятельства смерти 46-летней жительницы деревни Паймыр Моркинского района республики. 27 марта женщине стало плохо с сердцем, и родные вызвали медиков.

Вызов был принят и к населенному пункту отправили медиков. Вот только "скорая" смогла доехать только до села Ямбатор - дорогу дальше замело. Чтобы оказать помощь заболевшей сельчанке, медикам пришлось искать лошадь с санями. На место они смогли добраться только в 21.00, почти через 5 часов после вызова, но уже было поздно - женщина скончалась.

То, что медиков в Паймыре не дождаться, местные жители прекрасно знают. Уже не в первый раз происходят такие проблемы с получением медпомощи. Но дорогу в деревню так и не строят. В администрации района заявили, что не знакомы с этой ситуацией. А в минздраве Марий Эл, как сообщает портал "Прогород21", тоже ответ не подготовили - были заняты прослушиванием семинара.

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