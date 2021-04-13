Из-за отмены полетов в Турцию в Татарстане для туристов организовали «горячую линию»

Самолеты из Казани в Турцию и Танзанию не будут летать с 15 апреля. Фото: Алина НИЗАМОВА

С 15 апреля по 1 июня Россия прекратила прямое регулярное, а также чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причина в неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах. Исключение только для вывозных рейсов, чтобы люди могли вернуться домой, а также двух рейсов в Турцию из Москвы, пишет kp.ru.

В связи с этим в Татарстане для туристов региональный Роспотребнадзор открыл «горячую линию». Так, позвонив по телефонам: 8 (917) 224-87-94, 8 (843) 221-90-16, консультацию специалистов получат те жители республики, которые только планировали улететь в Турцию и Танзанию, либо они уже находятся там. Звонки принимаются до 23 апреля с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).

Отметим, что обратные вылеты в Татарстан из Турции и Танзании должны происходить пока в плановом режиме по ранее купленным билетам.

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