Бензин в Татарстане стремительно дорожает: Цена 92-го с начала года выросла почти на 1,5 рубля за литр

С начала года подорожали все виды топлива. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2021 года автомобилисты с ужасом наблюдают, как едва ли не еженедельно на заправках обновляют стоимость бензина. Некоторые водители рассказывали в соцсетях, что ради экономии перевели свои машины с 95 и 98 бензина на 92, но особой экономии не получилось, так как дорожают все виды топлива.

Если посмотреть данные роста цены за последнюю неделю, то здесь серьезных скачков не было. По данным Татарстанстата, разве что бензин марки АИ-98 и выше поднялся в среднем на 20 копеек за литр. теперь средний показатель равен 53,93 рубля за литр.

Что касается остальных видов топлива, то АИ-92 прибавил 3 копейки и теперь в среднем стоит 43,95 рублей за литр. Стоимость АИ-95 за неделю не изменилась - в среднем 47,09 рублей за литр. А дизель и вовсе подешевел на 1 копейку. Теперь средняя цена литра ДТ - 47,74 рублей.

Однако, если посмотреть на рост цен с начала текущего года, то картина окажется не столь радужной. Так, например 92-й бензин в конце 2020 года стоил в среднем 42,57 рублей за литр, то есть за три месяца 2021 года он подорожал почти на 1,5 рубля.

Заметно подорожал и АИ-95 - больше, чем на рубль. В конце декабря прошлого года средний ценник на литр 95-го составлял 45,92 рублей. Чуть меньше в цене прибавил АИ-98. В конце 2020-го заправить машину 98-м можно было в среднем за 53,30 рублей.

Больше остальных повезло владельцам автомобилей с дизельными двигателями. Стоимость ДТ за три месяца увеличилась всего на 25 копеек.

При этом, автомобилисты задаются вопросом, почему бензин дорожает, даже при дешевеющей нефти. На этот вопрос ответил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин.

- Абсолютно логичный вопрос. Когда нефть падает, а бензин дорожает, это вызывает вопросы у любого нормального человека. Здесь есть несколько важных вещей, которые я хотел бы объяснить.

Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку.

Второй фактор: несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции. Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно. Чтобы этого не происходило, в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого демпферного механизма (о нем чуть ниже, - Ред.). Он работает уже два года, позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и дает рынку предсказуемость.

И третий момент - бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел, - цитирует Сорокина kp.ru.