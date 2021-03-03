Цена на бензин в Татарстане: 92-й и 95-й с начала года заметно подорожали

Средняя цена литра 92-го перевалила за 43 рубля. а 95-го- за 46. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рост цен на бензин - самая обсуждаемая тема среди автомобилистов, наряду с качеством дорог. По данным Татарстанстата, за последнюю неделю стоимость топлива увеличиалась. Больше всего подскочила средняя цена на марку АИ-92 - на 19 копеек. Теперь средняя стоимость литра - 43,19 рублей. АИ-95 стал дороже на 10 копеек. Теперь цена литра топлива составляет 46,4 рублей. АИ-98 и дизель за неделю подорожали не сильно - на 1-2 копейки. Средняя стоимость литра на данный момент составляет 53,43 и 47,7 рублей.

Если же сравнить данные с концом прошлого года, то рост получится более заметным. Например, средняя цена 95-го была ниже 46 рублей (45,92). Больше же всех с начала года подорожал 92-й бензин - на 57 копеек. В декабре средняя цена литра топлива составляла 42,57 рублей.