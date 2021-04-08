Достижения губернатора Ульяновской области Сергея Морозова

Морозов руководил регионом на протяжении 16 последних лет. Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

8 апреля Сергей Морозов заявил о своей отставке. По его словам, он будет баллотироваться в Госдуму. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут в единый день голосования - 19 сентября 2021 года.

В связи с уходом политика с поста губернатора Ульяновской области "Комсомолка" попыталась разобраться за что местные жители могут быть благодарны Морозову за 16 лет работы в качестве главы региона.

Так, спасибо могут сказать политику за поддержку промышленности и строительство новых больниц, а также школ и детсадов.

При Сергее Морозове в Ульяновске достроили второй мост через Волгу. Транспортную артерию, связывавшую две части столицы области, начали проектировать еще в 1980 году, и к строительству приступили уже весной 1986 года, но из-за отсутствия финансирования работы пришлось приостановить в 1995 году. Официальная же церемония открытия первой очереди моста состоялось 24 ноября 2009 года, и мост получил название Президентский - в честь открывавших его двух президентов России и Азербайджана.

В том же 2009 году было решено создать и развивать в регионе кластер "Ульяновск-Авиапром".

- Для выполнения такой сложнейшей задачи Ульяновская область обладает всеми необходимыми ресурсами – высоким кадровым, образовательным, научно-техническим, промышленным, транспортно-логистическим и инфраструктурным потенциалом, - заявлял во время организации кластера Сергей Морозов.

В 2013 году благодаря распоряжению правительства Ульяновской области территория, находящаяся в собственности ОАО "ДААЗ" (Димитровградский автоагрегатный завод), получила статус индустриального парка. А с 2016 года предприятие АО "ДААЗ" возрождается путем слияния четырех дочерних компаний: ООО "ДААЗ Штамп", ООО "ДЗАЛ", ООО "ДЗА", ООО "ДИЗ".

Во время кризиса в 2019 году, когда администрация Ульяновского автомобильного завода заявила о сокращении 1 000 своих сотрудников, завод получил льготы и преференции со стороны правительства области.

Также благодаря губернатору Морозову в Ульяновске появилась традиция, когда семьям, где в день России 12 июня рождались дети, дарили внедорожник УАЗ "Патриот". Кстати, местные жители подсчитали, что зачатие этих "праздничных детей" могло состояться 12 сентября за год до этого - благодаря появившемуся в 2005 году "Дня семейного общения". В этот день руководителям организаций были даны рекомендации отпускать сотрудников домой раньше на один час.

Кроме того, в Ульяновске при Морозове появились и необычные памятники - "букве Ё", "Филосовскому дивану Обломова" и "Российскому рублю".

Но личность губернатора Сергея Морозова во время его многолетнего правления в области окутывали и громкие скандалы. Например, в 2013 году применив свою административную власть он заменил в Ульяновске текст на акции "Тотальный диктант". Это вмешательство вызвало недоумение и возмущение организаторов, а также общественности. В итоге было принято решение об аннулировании результаты ульяновского диктанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больной коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов о пребывании в реанимации: “Со старухой с косой мы разошлись”

По словам главы региона, он был подключен к аппарату ИВЛ и не выжил бы без поддержки родных (подробности)