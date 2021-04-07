Конец эпохи: "Зенит" впервые за 15 лет остался без медалей и Лиги Чемпионов, в чем причины провала

В нынешнем сезоне "Зенит" остался без чемпионства, кубка России и финала Лиги Чемпионов. Фото: ВК "Зенит-Казань".

Проиграв на старте группового этапа "финала шести" новосибирскому "Локомотиву", волейболисты "Зенита" поставили себя в неудобное положение. Чтобы выйти в полуфинал подопечным Владимира Алекно надо было во что бы то ни стало обыгрывать "Кузбасс".

Однако казанцы, как и на протяжении практически всего нынешнего сезона, были не похожи сами на себя. Вновь шли перепады. Первую партию казанцы уверенно выиграли 25:21, а вот во второй с треском провалились - 17:25. Причем, совершенно выпадали из игры легионеры - Беднож и Нгапет.

В третьей партии удача вновь на стороне Казани 25:20, а в четвертой вновь провал - 18:25. Все решалось в пятом сете. Казанцы вели 9:8, но в решающий момент не закрыли лидера "Кузбасса" Зайцева, а финальным аккордом стал удар в аут от Нгапета. 13:15 в партии и 2:3 в матче. "Зенит" проиграл оба матча и не смог пробиться в полуфинал, поставив жирную точку под худшим своим сезоном за последние 15 лет.

ПРОБЛЕМЫ 15-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ БЫСТРО

Действительно, в последний раз казанцы оставались без медалей чемпионата России в далеком сезоне 2005/2006. Тогда команда именовалась еще "Динамо-Таттрансгаз". В четвертьфинале того сезона казанцы проиграли "Белогорью" и завершили борьбу.

С тех пор ниже третьего места в чемпионате России Казань не падала никогда. Да, был не самый вразумительный сезон 2012/2013, когда "Зенит" стал лишь третьим в чемпионате и отдал "Белогорью" еще и кубок. Но тогда было объяснение. Лидеры "Зенита" летом 2012-го выиграли Олимпиаду и играли два года почти без отдыха.

ПУТЬ НА ВЕРШИНУ

Тогда в Казани сделали правильные выводы и на предстоящие пять лет "Зенит" стал просто непобедимым. В России казанцы собирали все трофеи. Обыграть Казань было сродни подвигу. Алекно тогда собрал не просто команду, а машину для вырывания трофеев.

"Зенит" заслуженно боялись не только в России, но и в Европе. Четыре года подряд казанцы выигрывали Лигу Чемпионов, а вершиной успеха стал 2017 год. Тогда "Зенит" собрал все пять действующих мировых трофеев. К победам в чемпионате, кубке и суперкубке страны добавились триумфу в Лиге Чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Не умоляя заслуг тренеров и большинства игроков, но главным творцом тех успехов "Зента" был кубинец Вильфредо Леон. На тот момент он был сильнейшим волейболистом мира. По окончании сезона 2017/2018 он покинул Казань и перебрался в итальянскую "Перуджу".

НАЧАЛО ПАДЕНИЯ

Связано ли падение "Зенита" в дальнейшем с уходом кубинца сказать сложно. С одной стороны остальные лидеры остались, да и на замену пришел неплохой по европейским меркам волейболист - Эрвин Нгапет. С другой - не осталось человека, который мог бы в одиночку вытянуть матч.

То что "Зенит" не зависит от Леона казанцы доказали в плей-офф Лиги Чемпионов, сумев переиграть "Перуджу". Правда, трофей защитить зенитовцы не смогли, проиграв в финале другому итальянскому клубу "Лубе".

Неудача в финале Лиги Чемпионов сказалась и в решающих матчах чемпионата страны. Казанцы неожиданно уступили золото "Кузбассу". Тогда такой результат посчитали настоящей сенсацией. По факту же это было начало падения.

В сезоне 2019/2020 "Зенит" смог взять бронзу клубного чемпионата мира, но с треском провалился в Лиге Чемпионов, впервые в истории не сумев выйти из группы. В чемпионате казанцы играли не ровно, но до последнего претендовали на победу в регулярном чемпионате, но в заключительном туре как-то безропотно уступили на выезде "Газпром-Югре". Может, поберегли силы, так как второе место и попадание в "финал шести" было уже в кармане. Так или иначе, но регулярку выиграл новосибирский "Локомотив".

Поражение от "Югры" сильно аукнулось Казани. Дело в том, что "финал шести" так и не провели. Из-за пандемии коронавируса турнир прервали, а итоги распределили по результатам регулярки. Так "Локомотив" и стал чемпионом, а "Зенит" опять остался вторым.

СЕМЬ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД, КОГДА ТАКОЕ БЫЛО?

Перед стартом нынешнего сезона, казалось, что казанцы должны восстать из пепла. На тренерский мостик вернулся отошедший было от дел Владимир Алекно, состав укрепили рядом опытных игроков и перспективным поляком Бедножем. Старт сезона вселил в казанских болельщиков надежду. "Зенит" взял суперкубок и шел лидером в суперлиге, обыгрывая почти всех. Однако в декабре что-то сломалось. Сперва "Зенит" неожиданно проиграл "Югре-Самотлору" в чемпионате, а затем не смог выйти в финал кубка России, проиграв санкт-петербургскому "Зениту". А затем последовали пять поражений подряд в чемпионате.

"Зенит" откатился в середину турнирной таблице. Кроме того, сало окончательно понятно, Казань больше никто не боится в суперлиге. Если раньше "Зенит" всегда был главным фаворитом сезона, даже в чемпионатах 2018/2019 и 2019/2020, то теперь он только один из претендентов на титул.

СИНДРОМ ПЯТОЙ ПАРТИИ?

Казанцы смогли собраться, выдали серию из 11 побед подряд, финишировали третьими в регулярном чемпионате, пробились в финал шести и вышли в полуфинал Лиги Чемпионов. Так "Зенит" поджидала польская "Закса". Именно в этих матчах проявилась главная проблема нынешнего "Зенита". В первом матче казанцы взяли два первых сета, а затем умудрились проиграть три партии подряд и уступили в матче. В ответном поединке казанцы на зубах вырвали победу, героически переведя матч в золотой сет, но в решающий момент опять чего-то не хватило, может удачи, а может везения. Так или иначе, но "Зенит" остался без финала Лиги Чемпионов и не сможет там сыграть минимум два года.

Проиграв "Локомотиву" и "Кузбассу", казанцы лишили себя шанса сыграть в сильнейшем турнире Европы.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если в 2017 году "Зенит" поднялся на вершину, то за три сезона команда упала на самое дно. Ниже падать уже некуда. Казанскому клубу надо делать выводы из последних неудач и начинать карабкаться наверх.

Делать это предстоит уже с новым главным тренером. Владимир Алекно уже объявил о том, что уходит. Вероятно, уйдут легионеры, которые в этом сезоне не оправдали надежд. Состав команде вообще надо перетряхнуть, возможно, омолодить, и с новыми силами вернуться в борьбу за трофеи. Учитывая авторитет "Зенита" в России и Европе, сколотить боеспособную команду будет несложно. Главное не прогадать с выбором.