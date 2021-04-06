"Зенит" вел 2:0, но проиграл "Локомотиву"

Фото: ВК "Зенит-Казань".

В чемпионате России по волейболу настала пора решающих матчей. Финал шести стартовал накануне в Москве. В своем первом матче на групповой стадии волейболисты казанского "Зенита" встречались с новосибирским "Локомотивом", который, к слову, является действующим чемпионом страны. Напомним, что прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В результате чемпионом признали победителя регулярки, а им стал "Локомотив".

Первая партия прошла под диктовку "Зенита", железнодорожники много ошибались, а у казанцев пошла игра у Нгапета и Бедножа. В итоге подопечным Алекно удалось оторваться на 6 очков и этот перевес сохранился до конца партии - 25:19.

Второй сет для казанцев начался неудачно. "Локомотив" повел 6:1, но постепенно "Зенит" выровнял игру, а в концовке казанцы не только сравняли счет, но и вырвали победу - 25:23.

В третьей партии игра у казанцев расклеилась. Железнодорожники с самого начала вели в счете и как не старались казанцы догнать их они не смогли - 22:25. В четвертой партии все было в руках "Зенита". Казанцы вели 18:14, но не удержали преимущество и уступили 27:29.

Все решалось в пятом сете. Команды шли вровень, но в концовке свое слово сказал лучший бомбардир матча Дражен Лубурич. Своим 32 результативным действием он принес "Локомотиву" победу в партии 15%13 и в матче 3:2.

Уже сегодня у "Зенита" вторая игра в группе - против кемеровского "Кузбасса". Подопечным Алекно нужна только победа. В случае неудачи казанцы рискуют не выйти из группы и впервые за 15 лет останутся без медалей и без Лиги Чемпионов.