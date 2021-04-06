«Единое окно», готовый ужин и вызов курьера «по клику»: как развиваются сервисы доставки продуктов

Современные сервисы доставки совмещают в себе все больше функций: в один заказ можно добавлять продукты, готовую еду, горячий кофе и даже товары с маркетплейса - и все это привезет один курьер. «Комсомолка» поговорила с экспертом и узнала, какие тренды сейчас востребованы на рынке доставки, насколько они популярны среди клиентов и как сервисы повышают качество взаимодействия с потребителями.

ВСЕ НУЖНОЕ В ОДНОМ МЕСТЕ

- Крупные игроки рынка сейчас придерживаются в работе принципа «единого окна», когда в одном месте можно сразу заказать товары разных типов. Не хочется, к примеру, вечером готовить, заказали пиццу на ужин, и вдруг вспомнили, что дома молоко закончилось. Удобно, если курьер привезет сразу и готовую еду, и продукты, и, например, зонт, если старый внезапно сломался от сильного ветра, - говорит Марина Лапенкова, руководитель направления фудсервиса NPD Group.

Например, в Казани по такому принципу работает недавно открывшаяся Яндекс.Лавка. Это сеть дарксторов - небольших локальных складов, которые по ассортименту напоминают магазины у дома. Главное отличие от оффлайн магазинов - необходимые продукты привезет курьер за 10-15 минут. Доставка при этом бесплатная. В Лавке можно заказать продукты от местных крупных поставщиков Казани и от небольших молодых брендов, а также товары собственной марки «Из Лавки»: сыры, ягодные морсы, гранолу, попкорн с необычными вкусами, например, с горгонзолой или пломбиром. К заказу можно добавить готовую еду и сопутствующие товары, например, цветы, если планируется романтический вечер.

Кроме того Казань стала первым городом, где в некоторых дарксторах Лавки организовали пункты выдачи заказов. Оттуда можно забрать товары с Яндекс.Маркета или заказать их быструю доставку.

ГОТОВАЯ ЕДА

- Другой популярный тренд – заказ уже готовых блюд на всю неделю. Сервисы предлагают полноценные рационы: завтрак, обед, ужин и два перекуса. Причем меню можно заказать на определенное количество калорий. Таким образом, отпадает необходимость ходить за продуктами и стоять у плиты, - рассказывает Марина Лапенкова.

Следуя тренду на ЗОЖ, сервисы также указывают калорийность отдельных продуктов и блюд во всех разделах. Яндекс.Лавка в Казани указывает ее в том числе и для готовой еды из ассортимента, например, супов, сэндвичей, салатов, вторых блюд, так что из них можно составить собственное здоровое меню.

ГОРЯЧИЙ КОФЕ В ПРИДАЧУ

- За рубежом сейчас огромный спрос на доставку качественного, вкусного кофе, приготовленного баристой. Такого, который дома сам не сваришь. Спрос на этот напиток в фудсервисе очень высокий: его часто заказывают с фастфудом и выпечкой. И весь мир сейчас думает о том, как доставлять кофе, чтобы пенка не осела и напиток не остыл, - объясняет Лапенкова.

На данный момент выход нашли в Великобритании за счет очень быстрой доставки, отмечает эксперт. Но и российские сервисы к этому тоже стремятся: если добавить горячий кофе к заказу из Лавки, его тоже привезут за 10-15 минут, так что он не успеет остыть.

ДОСТАВКА «ПО КЛИКУ»

- Еще одна тенденция, которая наблюдается на рынке - объединение доставки продуктов и еды с другими товарами, например, с бытовой техникой, электроникой, одеждой. Заказывать товары на разных сайтах, ждать нескольких курьеров в разные часы - на это в современном мире ни у кого нет времени. Намного удобнее, когда все заказы мог бы привести один доставщик, - говорит эксперт. Так работает доставка «по клику»: все товары поступают в ближайший даркстор, клиент получает уведомление об этом на телефон и может вызвать курьера, который привезет все сразу в течение 10-15 минут.

- Доставка «по клику» из Лавки и Маркета - классная инициатива, это попытка совместить уже работающие платформы и обеспечить быструю логистику. Она работает за счет того, что у Яндекса много водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами, и они могут работать в синергии, - говорит Лапенкова.

СЕРВИСЫ-ЭКОСИСТЕМЫ

- Делая заказы онлайн, удобно пользоваться одним приложением, а не скачивать несколько разных, - отмечает Марина Лапенкова. - Поэтому сервисы стараются добавить к онлайн покупкам возможность забронировать отели, приобрести билеты в кино или на самолет, заказать столик в ресторане. Стараются совместить все и сразу. Чтобы заслужить расположение клиентов, им предлагают кэшбек за покупки, дают скидки. Яндекс, например, задействует свой сервис доставки продуктов в программе лояльности по подписке Плюс. По ней можно получать бонусы за покупки продуктов в Яндекс.Лавке, заказы блюд в Еде и тратить их на оплату услуг и товаров в разных сервисах экосистемы.