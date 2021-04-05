За шкирку тащили по снегу: в Татарстане медиков «скорой» проверят, как они обращались с пациентом

Медик "скорой" волоком тащил пациента, несмотря на грязь и снег. Фото: скриншот

В татарстанских группах соцсетей поднялась волна возмущения по отношению к медикам. Причина тому кадры, сделанные в одном из дворов Нижнекамска. На них видно, как сотрудники «скорой помощи» за шкирку по снегу тащат мужчину-пациента. Именно это и возмутило интернет-пользователей:

«Ужас. А где носилки? Как собака тащит щенка!»

«Какой ужас, что за неуважение! Никакого воспитания! Разве медработникам можно себя так вести?»

На все это тут же отреагировали в Минздраве Татарстана. Там сообщили, что все это произошло 2 апреля около Ледового дворца в Нижнекамске. Медикам «скорой» поступило сообщение, что в сугробе лежит человек. Бригада, прибывшая на место вызова, обнаружила 37-летнего мужчину спящим в снегу, он был пьян.

- Фельдшеры пытались привести мужчину в чувства, дали понюхать нашатырный спирт. Когда мужчина пришёл в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медицинских сотрудников, - прокомментировали в Минздраве Татарстана.

Поскольку жизни и здоровью агрессивного пациента ничего не угрожало, и госпитализация не требовалась, его решили передать полицейским. Тем не менее, по факту запечатленного поведения сотрудников "скорой" все же назначена служебная проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие решения, в случае необходимости виновные понесут дисциплинарные взыскания.

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